Casamento de Taylor Swift transforma Nova York em palco de evento digno da realeza

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Taylor Swift já casou? A pergunta mobiliza fãs no mundo todo e domina as redes sociais, enquanto cresce a expectativa em torno do casamento da cantora com o jogador de futebol americano Travis Kelce, uma das uniões mais aguardadas do universo das celebridades.

Tudo indica que as celebrações, realizadas durante as comemorações dos 250 anos dos Estados Unidos, serão um espetáculo à altura de um dos casais mais famosos do planeta.

O ponto alto está previsto para esta sexta-feira à tarde, diante de cerca de mil convidados no Madison Square Garden, em Nova York, sob forte esquema de segurança e em meio a temperaturas elevadas.

A cantora bilionária e o tricampeão do Super Bowl, ambos de 36 anos, estão juntos há dois anos e ficaram noivos em agosto de 2025.

As festividades começaram na quinta-feira com um jantar exclusivo que reuniu cerca de cem convidados, segundo a imprensa americana.

A cantora Selena Gomez, amiga de Swift, publicou um vídeo usando vestido de gala, sugerindo aos seus 405 milhões de seguidores no Instagram que estava entre os convidados.

Também foram vistos nas proximidades do local o cantor Ed Sheeran, a criadora da série “Girls”, Lena Dunham, e o produtor Jack Antonoff.

Carros com vidros escuros protegeram os famosos dos jornalistas e dos “swifties”, como são conhecidos os fãs da artista, que acompanhavam a movimentação à distância em uma rua fechada ao público.

– O “casamento do século” –

Para Alyssa Heinen e Lindsey Bongiorno, fãs nova-iorquinas de 24 e 25 anos, trata-se de uma espécie de “casamento real”.

“Ela é a personalidade mais importante dos Estados Unidos. Para nós, é como uma rainha”, afirmou Heinen.

“Estou muito feliz, adoro os dois”, disse Micah Christensen, de 13 anos, que viajou de Toronto com os avós para acompanhar o que parte da imprensa americana já chama de “casamento do século”.

“Taylor Swift é uma pessoa maravilhosa. Sei que ela faz doações para muitos bancos de alimentos e adoro sua música”, acrescentou o adolescente, usando uma camiseta com o nome de Kelce.

A assessora da cantora, Tree Paine, informou que o casal doou nesta semana US$ 26 milhões (cerca de R$ 142 milhões) para diversas organizações sem fins lucrativos, principalmente em Nova York e em Kansas City, cidade onde Kelce atua.

O custo da cerimônia permanece desconhecido, e poucos detalhes vieram a público.

Alguns fãs e veículos de comunicação acreditam que os dois já tenham oficializado a união em uma cerimônia reservada, possivelmente em Nashville, cidade ligada ao início da carreira de Swift e onde ela mantém uma residência.

Enquanto isso, imagens falsas do casamento geradas por inteligência artificial circulam amplamente na internet. Uma delas foi compartilhada pelo humorista Bert Kreischer, que aparece posando ao lado dos noivos.

– Acordos de confidencialidade –

Segundo a imprensa americana, a maioria dos convidados assinou acordos de confidencialidade e está proibida de levar celulares. Entre os nomes especulados estão as modelos Gigi Hadid e Cara Delevingne e a atriz Zoë Kravitz.

Outro mistério é o vestido da noiva. Veículos especializados tentam descobrir qual estilista foi escolhido, poucas semanas após o casamento da cantora Dua Lipa, na Sicília, em traje assinado pela Chanel.

Caso a cerimônia ocorra no Madison Square Garden, Swift seguirá uma tradição rara: o músico Sly Stone também se casou no local, em 1974, durante um show de sua banda, Sly and the Family Stone.

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