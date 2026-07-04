Celebridades chegam ao casamento de Taylor Swift em Nova York

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As celebrações do casamento cercado de mistério da rainha do pop Taylor Swift com o astro da NFL Travis pareciam estar a pleno vapor nesta sexta-feira (3), após a chegada de celebridades e outros convidados ao Madison Square Garden, em Nova York.

Durante quase três horas, os convidados foram chegando a pé ou dentro de carros com vidro fumê.

Ofuscando as comemorações nacionais pelo 250º aniversário da independência americana, o casamento do ano acontece em meio a um bloqueio de informações quase total e a um dispositivo de segurança digno de chefes de Estado.

Atores como Ethan Hawke e Hugh Grant, assim como o cantor Benson Boone, foram vistos chegando ao local. As modelos Gigi Hadid e Karlie Kloss, o ator Bradley Cooper, a atriz Dakota Johnson e a cantora Camila Cabello foram fotografados na rua em trajes de festa.

Segundo a imprensa, a cerimônia será seguida de uma recepção, durante a qual vão se apresentar, entre outros, a cantora Stevie Nicks e o músico country Tim McGraw. Até o Empire State anunciou que vai celebrar o casamento.

– Festa durante toda a noite –

As comemorações começaram ontem, com um jantar para 100 convidados no Madison Square Garden. Barreiras de segurança foram erguidas no entorno do local e uma tenda branca foi montada na entrada VIP, para impedir a visão da chegada dos convidados. Cortinas também foram instaladas nas janelas do estádio.

A cantora Selena Gomez compartilhou com seus 405 milhões de seguidores no Instagram uma foto em que aparecia com um vestido de festa.

Segundo a imprensa especializada, o casal presenteou os convidados com caixas de veludo preto que aparentemente continham uma taça de champanhe com diamantes.

Para o grande evento de hoje, os mil convidados assinaram um acordo de confidencialidade e não poderão usar seus telefones.

Alguns moradores de Nova York mostraram-se incomodados com o evento. “Acho que já temos problemas suficientes. Os policiais, que tanto se esforçam para manter a paz e reduzir a criminalidade na cidade, não têm por que ficar ali parados”, criticou Natalie Reed. Ao meio-dia, a polícia fechou o entorno do local.

– Conto de Fadas –

Os “swifties”, como são conhecidos os fãs da cantora, lotaram vários pontos de Nova York, cidade que Taylor cita em várias de suas músicas. “Ela é a maior dos Estados Unidos, é a nossa rainha, é tudo”, exaltou Alyssa Heinen, 24, moradora de Manhattan. “Estamos tão felizes por ela ter encontrado o amor de sua vida e por ele também ser alguém tão importante, que, para nós, é como um casamento real.”

A assessora da cantora informou que o casal doou nesta semana US$ 26 milhões (R$ 142 milhões) para diversas organizações sem fins lucrativos, principalmente em Nova York e em Kansas City, cidade onde Kelce atua.

Taylor revelou seu noivado em agosto passado. Os fãs se encantaram com a ideia de um casamento de conto de fadas da artista, que construiu sua carreira com canções de amor e desilusão.

Vencedora de 14 prêmios Grammy, Taylor teve um último ano estelar, com o sucesso do álbum “The Life of a Showgirl”, sua inclusão no Hall da Fama dos Compositores e uma nova música na trilha sonora de “Toy Story 5”.

Travis Kelce, que joga no Kansas City Chiefs, vai disputar sua 14ª temporada da Liga Nacional de Futebol Americano.

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