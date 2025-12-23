Chefe de gangue que fugiu de prisão na Guatemala é recapturado

afp_tickers

2 minutos

A polícia da Guatemala deteve, nesta terça-feira (23), um líder da gangue Barrio 18 que havia fugido há dois meses junto com outros criminosos, o que desencadeou uma crise de segurança e levou o país a pedir ajuda aos Estados Unidos, informou o Ministério Público.

Trata-se do sexto recapturado, entre os 20 chefes dessa gangue que escaparam da prisão Fraijanes II, perto da Cidade da Guatemala. A fuga, revelada pelas autoridades em 12 de outubro, provocou a remoção da cúpula de segurança do país centro-americano.

As gangues Barrio 18 e sua inimiga Mara Salvatrucha (MS-13) foram designadas este ano como organizações terroristas pelo presidente americano Donald Trump.

Identificado como Milton Noel Najarro, o foragido preso na terça-feira foi localizado em uma vila do município caribenho de Los Amates, ao nordeste da capital guatemalteca, disse a porta-voz do MP, María José Mansilla, a jornalistas.

As autoridades não detalharam, em outubro, as circunstâncias da fuga dos presos. No entanto, o MP suspeita que houve cumplicidade de funcionários de segurança.

A pedido do governo da Guatemala, um grupo da Força-Tarefa Conjunta Vulcano do FBI, a polícia federal dos Estados Unidos, chegou ao país em novembro para ajudar na recaptura.

O grupo Vulcano foi criado em 2019, durante o primeiro mandato de Trump (2017-2021), para desmantelar organizações criminosas transnacionais, como a MS-13 e a Barrio 18.

Ambas as gangues são acusadas de cometer assassinatos por encomenda e extorquir comerciantes e transportadores, entre outros crimes.

ec/axm/ad/ic/mvv