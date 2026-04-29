Chefe do Pentágono enfrenta congressistas democratas pela guerra no Irã

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O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, entrou repetidas vezes em choque, nesta quarta-feira (29), com legisladores democratas durante sua primeira audiência no Congresso sobre a guerra com o Irã, iniciada pelo presidente Donald Trump há mais de dois meses.

Ao se apresentar perante a Comissão de Serviços Armados da Câmara dos Representantes, Hegseth adotou rapidamente um tom combativo. Afirmou, no início da sessão, que o principal desafio eram “as palavras derrotistas dos democratas do Congresso e de alguns republicanos”.

O congressista Adam Smith, líder democrata no comitê, apontou para as repercussões regionais da guerra e para o seu custo tanto para as tropas americanas quanto para os civis, ressaltando que queria respostas sobre para onde caminha o conflito e “o plano para alcançar nossos objetivos”.

Em seguida, perguntou a Hegseth como seria possível transformar a “ação cinética, letal” da guerra em uma melhoria em relação ao programa nuclear do Irã, que Washington busca eliminar.

Hegseth atacou o acordo nuclear com o Irã, que considera “muito ruim” e que foi descartado por Trump durante seu primeiro mandato.

John Garamendi, outro parlamentar democrata, acusou Hegseth de “mentir ao povo americano sobre esta guerra desde o primeiro dia” e descreveu o que está acontecendo no Oriente Médio como uma “calamidade geopolítica, um erro estratégico que resultou em uma crise econômica mundial”.

“Durante os 60 dias da guerra de Trump com o Irã, munições críticas foram gastas a um ritmo alarmante, reduzindo os níveis de estoque abaixo do que se considera necessário para manter a China sob controle”, disse Garamendi, que descreveu a guerra como um “atoleiro”.

Hegseth respondeu que qualificar a guerra como “atoleiro” é “entregar propaganda aos nossos inimigos”.

O secretário de Defesa também foi questionado sobre o custo do conflito que, segundo ele, é estimado até agora em menos de 25 bilhões de dólares (124,9 bilhões de reais, na cotação atual).

O chefe do Pentágono perguntou ao comitê: “Quanto vale garantir que o Irã nunca obtenha uma arma nuclear?”.

Trump ainda não apresentou publicamente um plano para pôr fim à guerra que lançou junto com Israel em 28 de fevereiro e que levou o Irã a fechar o Estreito de Ormuz, o que fez disparar os preços do petróleo.

O presidente prorrogou indefinidamente o que começou como um cessar-fogo de duas semanas, mas as negociações ainda não produziram avanços.

Este mês, os democratas da Câmara apresentaram seis pedidos de impeachment contra Hegseth, embora não tenham chances reais de sucesso. Eles o acusam de “delitos e falhas graves”, incluindo a declaração de guerra contra o Irã sem a aprovação do Congresso.

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