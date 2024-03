Com lançamento de carro elétrico na China, o “Thor” da Xiaomi encara Elon Musk

Por Sarah Wu

PEQUIM (Reuters) – Ele foi chamado de a resposta da China a Steve Jobs por ter levado a Xiaomi de uma desconjuntada startup a uma gigante dos eletrônicos conhecida pelos seus smartphones.

Com o lançamento de um carro elétrico muito alardeado e contra todas as probabilidades, Lei Jun, cofundador e CEO da Xiaomi, está enfrentando Elon Musk com uma estratégia que segue o manual da Tesla.

Lei, 54, subiu ao palco em Pequim na quinta-feira para revelar o carro SU7 da Xiaomi, um projeto de três anos que atraiu muita atenção, mas que, Lei alertou aos investidores, perderá dinheiro.

Durante o evento de duas horas na quinta-feira – uma transmissão ao vivo que atraiu milhões de espectadores chineses -, Lei provocou a Apple por ter abandonado seu projeto de carro e declarou o veículo elétrico da Xiaomi superior ao Model 3 da Tesla.

Seus fãs chamaram o CEO da Xiaomi de “Thor” nas redes sociais, uma brincadeira com seu sobrenome, que significa trovão em chinês. Alguns comentaram que sua roupa – um blazer cinza sobre uma camiseta preta – parecia algo que Musk usaria.

Já um nome conhecido na China, a estratégia de marketing de Lei para seu carro elétrico é inspirada diretamente em Musk, disse Yale Zhang, diretor administrativo da Automotive Foresight.

(Reportagem de Sarah Wu, reportagem adicional das redações de Pequim e Xangai)