Comboio de agência da ONU saqueado em Gaza após bloqueio do Exército israelense

2 minutos

O Programa Mundial de Alimentos (PMA) das Nações Unidas informou na terça-feira (5) que seu comboio de ajuda foi bloqueado pelo Exército de Israel dentro da Faixa de Gaza e saqueado em seguida “por pessoas desesperadas”.

A agência da ONU declarou que o comboio era formado por 14 caminhões, com quase 200 toneladas de alimentos que seguiriam para o norte do território, o primeiro envio após a suspensão das entregas na área em 20 de fevereiro

Mas depois de três horas de espera no posto de Wadi Gaza, no centro do território palestino, o comboio foi rejeitado pelo Exército israelense e teve de retornar.

Depois que os caminhões foram desviados, os veículos foram parados “por uma multidão desesperada, que saqueou os alimentos” e levou cerca de 200 toneladas, informou a agência.

A agência da ONU interrompeu a distribuição de alimentos no norte de Gaza em 20 de fevereiro devido ao “caos total e violência”, depois que outro comboio foi alvo de tiros e saques.

O PMA diz explorar formas de levar alimentos para o norte da Faixa de Gaza, mas ressalta que as estradas são a única forma de transportar a grande quantidade necessária para evitar a fome.

Seis toneladas de alimentos, suficientes para 20 mil pessoas, foram lançadas mais cedo pelo ar, em cooperação com a Força Aérea da Jordânia, informou a agência. “Os lançamentos aéreos são o último recurso e não evitarão a fome”, ressaltou o vice-diretor-executivo do PMA, Carl Skau.

A ONU estima que 2,2 dos 2,4 milhões de habitantes do território estão à beira da fome, principalmente no norte, onde as forças de Israel bloqueiam a entrada de ajuda.

