Fato ou Fake: o chocolate suíço é feito com trabalho infantil?

Série Fato ou fake , Episódio 1: Um leitor perguntou se era verdade que crianças estavam envolvidas na produção de cacau para a indústria de chocolate suíça. A Swissinfo tentou chegar ao fundo dessa questão complexa.

As empresas suíças de chocolate são obrigadas a garantir que seus produtos não sejam produzidos com mão de obra infantil. A Portaria Suíça sobre Devida Diligência e Transparência em relação a Minerais e Metais de Áreas Afetadas por Conflitos e Trabalho Infantil exige que as empresas verifiquem os riscos de trabalho infantil em suas cadeias de abastecimento e os comuniquem ao governo. As empresas podem ser multadas em até CHF 100.000 (US$ 125.000) se não cumprirem essas obrigações ou fornecerem informações falsas.

Além disso, países como a Costa do Marfim e Gana, que produzem quase 60% do cacau utilizado pela indústria de chocolate suíça, proíbem crianças menores de 15 anos de realizar trabalhos perigosos. No entanto, essas regulamentações são difíceis de aplicar, especialmente em regiões remotas.

Portanto, muitas empresas de chocolate optam por adquirir seu cacau de fazendas e cooperativas certificadas por selos como Fair Trade ou Rainforest Alliance, que proíbem o uso de trabalho infantil. Auditorias independentes são realizadas regularmente por especialistas que visitam as operações e analisam as condições de trabalho. As fazendas podem ser suspensas até que os problemas encontrados sejam corrigidos e, se ocorrerem sistematicamente, podem perder sua certificação.

Apesar dessas regulamentações e salvaguardas, estima-se que 1,56 milhão de crianças entre 5 e 17 anos trabalhem em fazendas de cacau em Gana e na Costa do Marfim, com a grande maioria (cerca de 80%) trabalhando nas fazendas de suas famílias. Mesmo que as empresas suíças de chocolate possam rastrear todo o seu cacau até as fazendas individuais, é impossível garantir que seus produtos sejam 100% livres de trabalho infantil.

O que as empresas podem fazer é criar sistemas de monitoramento e remediação que ajudem a identificar casos de trabalho infantil e encontrar soluções para garantir que eles não se repitam. A causa principal do trabalho infantil é a pobreza, que só pode ser resolvida a longo prazo, garantindo que os produtores de cacau tenham uma renda digna.

(Adaptação: Fernando Hirschy)