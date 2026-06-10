Consórcio alemão espera construir novo caça após fracasso do projeto SCAF

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Uma aliança liderada pela Airbus com fabricantes alemães será formalizada na quinta-feira (11) em Berlim para desenvolver um caça de sexta geração, como alternativa ao Sistema de Combate Aéreo do Futuro (SCAF), o projeto franco-alemão-espanhol que foi abandonado na segunda-feira.

Projeto emblemático da cooperação europeia em defesa, o SCAF foi lançado em 2017 pelo presidente francês, Emmanuel Macron, e pela então chanceler alemã, Angela Merkel; a Espanha aderiu em 2019.

Seu recente abandono representa um grande revés para os europeus, que desejam fortalecer a cooperação militar diante da ameaça russa e que aumentaram seus gastos com defesa desde o início da guerra na Ucrânia.

Uma cerimônia oficial de assinatura ocorrerá na quinta-feira na feira de Berlim, quando as oito empresas que compõem a aliança assinarão o acordo para construir a aeronave de sexta geração, disse uma porta-voz da fabricante europeia Airbus à AFP.

Esta aliança representa uma alternativa ao SCAF, que foi arquivado devido a tensões entre os dois principais fabricantes, a francesa Dassault e a europeia Airbus.

O fracasso desse projeto “abre novas perspectivas para a indústria de defesa”, disse o chanceler alemão, Friedrich Merz, nesta quarta-feira, durante a feira aeroespacial ILA, em Berlim.

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