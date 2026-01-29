Cruz Vermelha informa que transferiu corpos de 15 palestinos para Gaza

A Cruz Vermelha informou nesta quinta-feira (29) que facilitou a transferência de 15 corpos de palestinos para a Faixa de Gaza, após a repatriação para Israel dos restos mortais do último refém mantido no território.

“Isto marca o fim de uma operação que se prolongou por meses e permitiu reunir famílias e apoiar a aplicação do acordo de cessar-fogo”, destacou a organização.

A Cruz Vermelha mediou a libertação dos reféns capturados pelo Hamas no ataque de 7 de outubro de 2023 a Israel, que desencadeou o conflito atual na Faixa de Gaza. No acordo de cessar-fogo, em vigor desde outubro passado, Israel prometeu entregar o corpo de 15 palestinos a cada corpo de israelense devolvido.

Segundo a Cruz Vermelha, a operação começou em outubro, com a libertação e transferência de 20 reféns e 1.808 presos palestinos soltos por Israel. Posteriormente, a organização facilitou o retorno dos mortos, inluindo 27 de 28 reféns e 360 corpos de palestinos.

Em Gaza, o diretor do Hospital Al-Shifa, Mohamed Abu Salmiya, confirmou que 15 corpos foram levados hoje para a unidade. O Ministério da Saúde do Hamas confirmou que Israel devolveu um total de 360 corpos.

