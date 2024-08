Cuba enfrenta nova onda de apagões

Os temidos e longos apagões voltam a afetar os cubanos, especialmente no interior do país, devido a avarias em cinco das oito usinas termelétricas da ilha, informou a estatal Unión Eléctrica (UNE) nesta sexta-feira (23).

“Para o dia de hoje, haverá 2.175 megawatts de disponibilidade para o horário de demanda máxima de 3.350 megawatts” no país, disse à TV estatal Lázaro Guerra, diretor-geral de eletricidade do Ministério de Minas e Energia.

Com temperaturas de até 35°C, os moradores de cidades como Matanzas, capital da província de mesmo nome e vizinha a Havana, passam mais horas do dia sem luz do que com.

A UNE informou anteontem nessa província que, devido ao déficit crescente de energia, “será oferecido o serviço de eletricidade por aproximadamente duas horas, a depender da demanda, e ele será desligado por seis a oito horas”.

“Assim funciona, sobretudo durante o dia, à noite pode ser menos, mas, em meio a este calor tão grande, um apagão é insuportável a qualquer hora”, disse à AFP Ismael García, um motorista de 35 anos que vive nessa localidade, de 162 mil habitantes.

O ministro Guerra havia antecipado ontem que a situação seria “complexa” em todo o país até sábado, quando deve haver “uma melhora” pela recuperação de algumas das unidades avariadas.

A nova série de apagões, um fenômeno recorrente em Cuba há alguns anos, deve-se a falhas em unidades de três termelétricas situadas no oeste e no centro do país, bem como em outras duas do leste da ilha.

“Há um silêncio repentino. É dia, então os sinais do apagão não são dados pela falta de iluminação, e sim pela ausência de som. Um vazio profundo, que todos sabemos o que significa: acabou a luz”, publicou ontem a jornalista independente Yoani Sánchez, em uma crônica que descreve sua experiência em Vedado, um bairro do centro de Havana.

Em 2023, a ilha se recuperou dos apagões cotidianos que vivenciou durante quase todo o ano anterior. O momento mais crítico ocorreu em outubro de 2022, após um apagão generalizado na noite de 27 setembro, quando o furacão Ian atingiu o oeste do país.

Além das oito termelétricas desgastadas, Cuba possui geradores e sete usinas flutuantes que o governo aluga da Turquia.

