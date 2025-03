Weltkino zum Thema Freiheit am Filmfestival in Freiburg

Das Internationale Filmfestival Freiburg (FIFF) bietet ab 21. März ein Programm, dass sich die Freiheit auf die Fahnen geschrieben hat. Während der neun Festivaltage werden 108 Filme aus 52 Ländern gezeigt, darunter 17 Welt- und 42 Schweizer Premieren.

(Keystone-SDA) Besucherinnen und Besucher der 39. Ausgabe des FIFF erwarten «völlig unterschiedliche Filme», wie Thierry Jobin, künstlerischer Leiter des Festivals, am Mittwoch der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte: «Komödien, Horrorfilme, Zeichentrickfilme und völlig verrückte Dinge.»

Den Auftakt und den Schluss macht je ein Dokumentarfilm über Afghanistan. Eröffnet wird das Festival mit «Champions of the Golden Valley», einem Film über den Traum von Skifahrern in den Bergen eines Landes, das vor dem Zusammenbrauch steht. Der Schlussfilm «Bread & Roses» rückt Widerstandskämpferinnen in den Fokus, deren Rechte die Taliban mit den Füssen treten. Beide Filme erzählen von verlorener Freiheit und zerschlagenen Hoffnungen, wie das FIFF in einer Mitteilung zum diesjährigen Programm schrieb.

Übersicht über das Weltkino

Auch die Filme in den internationalen Wettbewerben – 12 Lang- und 16 Kurzfilme – unterstreichen die Sehnsucht nach Freiheit. Neben «Bread & Roses» sind dies beispielsweise «The Legend of the Vagabond Queen of Lagos» aus Nigeria, «Pavane for an Infant» aus Malaysia oder «Senhoritas ou O silêncio das ostras» aus Brasilien.

Eine Übersicht über das Weltkino liefern weitere Sektionen am Festival, mit Filmen aus Asien, Lateinamerika, Afrika und Osteuropa. Etwa die Sektion Entschlüsselt: Africa beyond the Cold War mit Filmen über den persönlichen oder kollektiven Widerstand gegen den Kolonialismus.

Thierry Jobin zeigte sich den Medien an der Programmkonferenz zudem besorgt über die Entscheidung der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza), die ihre Kulturpartnerschaften in der Schweiz ab 2029 vollständig streichen will. Diese Subventionen von 300’000 Franken machen 10 Prozent des Budgets des Festivals aus.

Das 39. FIFF dauert vom 21. bis zum 30. März.