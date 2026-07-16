Locarno reúne estrelas do cinema para escolher vencedores do festival
O Festival de Locarno anunciou os jurados que irão decidir os principais prêmios da edição deste ano. Entre os nomes estão atores, diretores e produtores de vários países, além de um júri formado por crianças e adolescentes.
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Ao lado do presidente do júri principal estarão o produtor italiano Marco Alessi, a atriz francesa Lolita Chammah, a atriz chilena Paulina García e Olivier Père, diretor executivo da Arte France Cinéma e ex-diretor artístico do Festival de Locarno.
A seção Cineasti del Presente, dedicada a primeiros e segundos filmes e a cineastas emergentes, será avaliada pela atriz, diretora e produtora tunisiana Afef Ben Mahmoud, pelo produtor e diretor tcheco Radovan Síbrt e pela diretora italiana Margherita Spampinato.
Na competição Pardi di Domani, voltada aos curtas-metragens, o júri será formado pela diretora libanesa Mounia Akl, pelo produtor sul-africano Steven Markovitz e pelo diretor italiano Antonio Piazza.
O Swatch First Feature Award, concedido ao melhor longa de estreia, será decidido por Matthieu Darras, Sung Moon e pela diretora suíço-peruana Klaudia Reynicke.
Já o júri do Pardo for Change contará com o jornalista e escritor Gianluca Grossi, radicado no cantão do Ticino, o diretor somali-austríaco Mo Harawe e Seta Thakur, responsável por Comunicação e Inovação Social da Wyss Academy for Nature.
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Filme luso-suíço concorre ao principal prêmio do Festival de Locarno
Crianças também vão escolher vencedor
Uma das novidades desta edição será a estreia do júri do Locarno Kids Screenings. Treze meninas e meninos com idades entre 11 e 15 anos avaliarão os sete filmes da nova competição dedicada ao público jovem.
O grupo escolherá o vencedor do Locarno Kids Award la Mobiliare e também participará de um programa educativo voltado à análise e à avaliação de filmes.
Segundo o diretor artístico do festival, Giona A. Nazzaro, a seleção dos filmes das competições reúne diferentes talentos e perspectivas.
Para ele, o mais importante é manter a disposição para se surpreender, se encantar e acolher o inesperado.
Adaptação: Fernando Hirschy
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O leopardo
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