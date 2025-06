Suíça corta fundo cultural que apoiava artistas do Sul Global

O ganense Ibrahim Mahama inaugurou uma instalação no Museu de Arte de Berna com apoio do fundo cultural de apoio à cultura. O programa governamental será encerrado após corte aprovado pelo Parlamento suíço em 2024.

2 minutos

Sara Pasino

Supervisiono os canais de distribuição e mídia social da redação de língua inglesa e escrevo artigos em inglês. Estudei línguas modernas, inglês e literatura russa. Depois concluí um mestrado em jornalismo internacional na Universidade de Cardiff. Depois disso, trabalhei para a BBC Education em Manchester por alguns anos antes de me mudar para a Suíça. Geraldine Wong Sak Hoi Repórter especializada em temas internacionais, com um trabalho paralelo como editora na redação de língua inglesa. Anteriormente, meu foco no trabalho era a questão da desinformação e checagem de fatos, um tema que ainda trabalho ocasionalmente. Outra língua: 1 English en How a Swiss fund helps Global South artists connect with rest of the world original ler mais How a Swiss fund helps Global South artists connect with rest of the world

Assine AQUI a nossa newsletter sobre o que a imprensa suíça escreve sobre o Brasil, Portugal e a África lusófona.

Com os cortes nos programas de assistência ao desenvolvimento cultural da Suíça se aproximando, questionamos o artista ganês Ibrahim Mahama sobre a importância dos intercâmbios culturais globais.

Antes de sua reabertura após reformas neste verão, o museu de arte KunsthalleLink externo inaugurou uma instalação chamativa que cobre quase todo o prédio do museu. É obra de Ibrahim Mahama, um artista ganês de 38 anos.

Para viabilizar esta exposição, a Kunsthalle garantiu uma contribuição de cinco mil francos (US$ 5.900) do Fundo Cultural do Sul do governo suíço. Com um orçamento anual de cerca de 700 mil francos, o Fundo permite que instituições culturais suíças tragam artistas do Sul Global para a Europa para que possam expor seus trabalhos, traduzir seus livros ou realizar uma residência artística.

Esse tipo de apoio internacional, diz Mahama, “dá ao público acesso à arte de partes muito diferentes do mundo”. Expor no exterior ajuda a colocar sua cidade natal, Tamale, no mapa mundial da arte, acrescenta, e mostra a aspirantes a artistas em Gana que é possível criar obras de arte que dialogam com culturas diferentes das suas.

A associação independente ArtlinkLink externo, que distribui os fundos em nome do governo, estima que, desde 1991, mais de 10 mil artistas, coletivos e empresas tenham se beneficiado do Fundo Cultural do Sul.

O Fundo, no entanto, está sendo descontinuado após a decisão do parlamento, no final de 2024, de cortar o orçamento de ajuda externa da Suíça. Você pode saber mais sobre a assistência ao desenvolvimento cultural e o impacto dos cortes de financiamento em instituições culturais e artistas lendo o artigo abaixo.

Mostrar mais