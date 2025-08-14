Modelo suíço de assembleia é alternativa a parlamento local

Assembleia municipal em Bassersdorf, um município de Zurique. Foto foi tirada em junho de 2017. Thomas Kern / SWI swissinfo.ch

Cerca de metade dos eleitores suíços vivem em cidades onde decisões políticas locais são tomadas em assembleias abertas, substituindo os parlamentos. Embora a participação seja baixa, o modelo é amplamente aceito e visto como uma forma legítima de democracia direta.

9 minutos

Reunir-se para decidir sobre questões políticas que afetam diretamente a si mesmo soa como a expressão máxima da democracia direta. “A democracia via assembleias é geralmente considerada não apenas a mais antiga, mas também a mais direta forma de organização democrática de uma comunidade”, afirma o cientista político Philippe Rochat. A ideia subjacente é que iguais se encontram em igualdade de condições.

Essa forma tangível e vivenciável de democracia direta está disponível para quase metade dos eleitores elegíveis na Suíça que vivem em um dos mais de 1.650 municípios onde a assembleia comunal (Gemeindeversammlung) decide, em vez de um parlamento local eleito.

Democracia via assembleias em vilarejos e cidades

Pequenos vilarejos com apenas algumas dezenas de habitantes dependem dessa democracia de assembleias, como é o caso da cidade de Rapperswil-Jona, onde vivem quase 30 mil habitantes.

Em muitos lugares, convites para a assembleia comunal chegam às caixas de correio dos eleitores duas vezes por ano, juntamente com documentos como a agenda e o orçamento.

Na assembleia, os cidadãos se reúnem em um salão comunitário ou ginásio esportivo, discutem e decidem por levantamento de mãos ou, se os presentes desejarem, por voto secreto.

Os costumes locais podem variar. Em Horgen, por exemplo, que tem 22 mil habitantes, as pessoas votam ao se levantarLink externo. Um ex-prefeito disse certa vez que, em Horgen, as pessoas defendem suas próprias opiniões.

Town meetings nos EUA e assembleias comunais na Alemanha

Assim como as chamadas “Landsgemeinde” em Glarus, em nível cantonal, sobre a qual a revista National Geographic noticiou recentementeLink externo, a assembleia comunal fascina internacionalmente como uma característica especial do sistema político suíço. Mas os cidadãos tomarem decisões em nível municipal por meio da democracia direta em uma assembleia comunal é apenas uma característica especial, não única.

O cientista político Michael Strebel aponta que a assembleia comunal também era comum na Alemanha do pós-guerra. A Lei Fundamental alemã permite a assembleia comunal como alternativa ao parlamento localLink externo. E até hoje, segundo Strebel, cerca de 25 pequenas vilas no estado alemão de Schleswig-Holstein têm alguma forma de assembleia comunal.

Strebel também vê “certos paralelos” com assembleias comunais em algumas partes dos EUA. “Essas são assembleias de cidadãos (town meetings) em algumas comunidades americanas, onde eleitores elegíveis podem decidir sobre vários aspectos da política local, às vezes até de forma vinculativa”, explica Strebel.

Um cartão de votação do município de Steckborn, no cantão de Thurgau. O tipo de votação não é igual em todos os municípios. Keystone / Gian Ehrenzeller

Uma democracia onde as pessoas se comunicam

“O que o resto do país pode aprender com isso?”, perguntava o título de uma reportagemLink externo da Associated Press de 2024 sobre um “town meeting” no estado americano de Vermont. As pessoas dizem umas às outras o que pensam, mas, no final, apertam as mãos de seus vizinhos.

Da mesma forma, muitos veem as assembleias comunais suíças como uma ferramenta de intercâmbio e, portanto, de reconciliação. Os cidadãos podem confrontar diretamente os políticos responsáveis pelos assuntos locais. Cidadãos de campos políticos opostos se encontram e conversam entre si.

“Na minha experiência, a oportunidade de participação direta é altamente valorizada. Aliada ao caráter de uma longa tradição”, afirma o cientista político Michael A. Strebel. Ele explica: “As assembleias comunais têm poderes e responsabilidades claros e, portanto, as decisões também têm efeito vinculativo.”

Ainda popular na Suíça de língua alemã

“Os eleitores podem fornecer feedback direto sobre a política local; a assembleia comunal é vista como uma oportunidade direta de participação”, afirma Strebel, que participa das assembleias comunais não apenas como acadêmico, mas também como eleitor na capital cantonal, Solothurn, onde reside.

Além das decisões tomadas em uma assembleia comunal, Rochat também enfatiza a “oportunidade de deliberação”. Ao contrário do voto por cédula, as pessoas podem se expressar nas assembleias comunais não apenas com opiniões fortes, mas também com dúvidas. A base para isso, segundo Rochat, é uma “cultura na qual diferentes pontos de vista podem ser expressos sem consequências negativas”.

A assembleia comunal é particularmente difundida na Suíça germanófona, enquanto nos cantões de Genebra e Neuchâtel, um parlamento local é até obrigatório. Na Suíça germanófona, a assembleia comunal é popular, e a maioria dos referendos sobre a introdução de um parlamento local fracassou nos últimos anos.

Baixa participação nas assembleias comunais, mas decisões são aceitas

Parece que mais pessoas valorizam a instituição do que realmente comparecem à assembleia. Em algumas comunas grandes, apenas 0,8% dos eleitores elegíveis participavam da assembleia comunal há uma década, enquanto em comunas menores com uma estrutura distinta, quase 45% compareciam.

Em Eggiwil, no cantão de Berna, algumas cadeiras ficam vazias nas eleições municipais. Thomas Kern / SWI swissinfo.ch

Em 2016, o cientista político (já falecido) Andreas Ladner estimou que cerca de 300 mil habitantes comparecem a uma assembleia comunal todos os anos em toda a Suíça. Não existem números confiáveis e atuais para todas as assembleias comunais. Strebel analisou comunas individuais. “A participação estava na faixa percentual de um dígito. Esses eram os comunas que estavam discutindo uma mudança de sistema para um parlamento”, diz ele. “A assembleia comunal é entendida como o local de tomada de decisões políticas, como um local de democracia direta, independentemente da participação efetiva”, explica Strebel.

No entanto, isso não tem consequências para a legitimidade da instituição, ou para a aceitação da assembleia comunal. Como escreve Rochat, as assembleias comunaisLink externo “geralmente chegam a decisões amplamente aceitas, apesar da baixa participação”.

Déficit democrático, naturalizações e como os clubes de futebol conseguem novos campos

Os opositores das assembleias comunais, no entanto, criticam a baixa taxa de participação de uma minoria que decide sobre as preocupações de todos. Às vezes, eles argumentam que o executivo local pode garantir a maioriaLink externo a seu favor em uma assembleia comunal.

Em muitos lugares, os eleitores também decidem sobre as naturalizações nas assembleias comunais. Isso gera repetidamente controvérsias, acusações de racismo e arbitrariedade quando as naturalizações são rejeitadas, por exemplo, porque uma pessoa corta a gramaLink externo aos domingos ou usa calças de moletom no dia a dia.

Também vira manchete quando clubes ou grupos de interesse exploram a baixa taxa de participação e se mobilizam especificamente para uma assembleia comunal específica. Isso permite que os grupos distribuam repetidamente fundos locais em seus próprios interesses. Por exemplo, para um novo campo de futebol caro com grama sintética. Strebel chama isso de “um fenômeno bem conhecido”. Ele também vivenciou pessoalmente “como um lado se mobilizou fortemente por sua causa e, posteriormente, prevaleceu”. No entanto, não se sabe com que frequência isso ocorre em geral.

“Uma maneira de neutralizar essa mobilização unilateral poderia ser que as decisões tomadas pela assembleia comunal fossem finalmente tomadas nas urnas”, sugere Strebel como forma de lidar com esse problema. Algumas comunas têm tais regulamentações e exigem a votação nas urnas para despesas acima de um determinado valor.

Em contraste com esses exemplos negativosLink externo, Rochat encontrou uma “moral do bem comum” em sua pesquisa sobre assembleias comunais, na qual “os presentes, especialmente em grandes comunas, assumiam a responsabilidade pelos ausentes”. Votar, portanto, muitas vezes não é apenas por interesse próprio, mas também por senso de responsabilidade.

Edição: Marc Leutenegger