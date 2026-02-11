Democratas acusam procuradora-geral dos EUA de ‘encobrir’ arquivos Epstein

afp_tickers

3 minutos

Legisladores democratas acusaram nesta quarta-feira (11) a procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, de conduzir um “encobrimento” dos arquivos sobre Jeffrey Epstein e de transformar o Departamento de Justiça em um instrumento de retaliação do presidente Donald Trump.

Bondi foi interpelada por congressistas durante uma audiência tensa no Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes, perante o qual a procuradora defendeu a forma como o Departamento administrou os registros sobre o criminoso sexual.

Na sessão estiveram presentes várias das vítimas de Epstein, que morreu na prisão em 2019 antes de ser julgado por exploração sexual de menores.

Jamie Raskin, o democrata de maior escalão do comitê, criticou a lenta divulgação dos arquivos da investigação sobre Epstein, assim como as edições feitas nos documentos.

“A senhora está conduzindo um grande encobrimento sobre [os arquivos] Epstein diretamente a partir do Departamento de Justiça”, disse Raskin, que criticou o fato de terem sido publicados apenas três dos seis milhões de documentos disponíveis.

Uma lei de transparência, aprovada pelo Congresso e promulgada pelo presidente Donald Trump após pressões do Partido Republicano, obrigou o Departamento de Justiça a publicar todos os documentos do caso Epstein.

A legislação exigia manter sob sigilo os nomes ou outras informações pessoais identificáveis das vítimas de Epstein, que somavam mais de 1.000 segundo o FBI.

Mas as figuras poderosas — incluindo políticos como Trump e vários magnatas empresariais — que eram próximas de Epstein não podiam ser protegidas, segundo a lei.

Raskin afirmou que, apesar disso, os documentos foram editados para ocultar os nomes de “abusadores, facilitadores, cúmplices e co-conspiradores” de Epstein, “aparentemente para poupá-los de vergonha e desonra, o que é exatamente o oposto do que a lei determinou que fosse feito”.

Bondi, aliada próxima de Trump, se defendeu dizendo que centenas de advogados e revisores “dedicaram milhares de horas a revisar minuciosamente milhões de páginas para cumprir a lei do Congresso”.

“Se o nome de alguém que não deveria ter sido eliminado foi suprimido, é claro que o incluiremos”, assegurou Bondi. “Se o nome de uma vítima ficou sem ser apagado, por favor nos informe e o retiraremos”, acrescentou. “Tivemos 30 dias para revisar, suprimir e desclassificar milhões de páginas de documentos. Nossa taxa de erros é muito baixa.”

Raskin e outros legisladores democratas também condenaram as acusações do Departamento de Justiça contra os rivais políticos do presidente, afirmando que ele foi convertido “no instrumento de vingança de Trump”.

cl/mlm/mvl/val/am