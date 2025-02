Desabamento de teto em shopping deixa 4 mortos no Peru

2 minutos

Pelo menos quatro pessoas morreram e 78 ficaram feridas na noite de sexta-feira no desabamento do teto da praça de alimentação em um shopping no norte do Peru, informaram as autoridades.

O acidente aconteceu no Real Plaza de Trujillo, a terceira maior cidade do país, 500 km ao norte da capital Lima.

Neste sábado, os bombeiros, com o apoio da polícia, continuavam com “as operações de busca e resgate (…) Até o momento há quatro mortos e 78 feridos retirados”, informou o Ministério do Interior.

Na noite de sexta-feira, o ministério anunciou um balanço de três mortos e 70 feridos.

Segundo a imprensa local, no momento do acidente dezenas de famílias estavam na praça de alimentação do shopping. As autoridades temem a presença de mais pessoas sob os escombros.

Entre as vítimas fatais estão dois homens e uma mulher, disse o comandante Gelqui Gómez, inspetor regional do Corpo de Bombeiros.

Entre os mais de 70 feridos estão 10 crianças, segundo Aníbal Morillo, secretário de Saúde do governo da região de La Libertad, cuja capital é Trujillo.

Onze feridos estão em condição grave, disse Morillo.

Segundo o Centro de Operações de Emergência da região, a queda do teto ocorreu às 20H41 (22H41 de Brasília), mas foi relatada apenas meia hora depois.

O ministro do Interior, Juan José Santiváñez, disse que a área do teto que desabou era de “entre 700 a 800 metros quadrados”.

O Ministério Público de Trujillo iniciou uma investigação.

