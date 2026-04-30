Dizer às nações para abandonarem combustíveis fósseis ‘não é realista’, afirma chefe da COP31

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O presidente designado da COP31 pela Turquia afirmou nesta quinta-feira (30) que a transição para energia limpa será um tema central na cúpula do clima, mas que simplesmente dizer às nações para eliminarem os combustíveis fósseis “não é realista”.

Murat Kurum, que também é ministro do Clima da Turquia, falou à AFP enquanto a guerra no Oriente Médio tem alimentado apelos para que o mundo acelere a implementação de energias renováveis.

A conferência climática COP30 do ano passado, realizada em Belém do Pará, produziu um texto final enfraquecido que não incluiu qualquer menção explícita a uma transição dos combustíveis fósseis.

Em vez disso, o Brasil propôs criar um “roteiro” voluntário para a transição para longe dos combustíveis fósseis.

Falando à margem de uma reunião de alto nível sobre a transição energética na International Energy Agency, em Paris, Kurum disse que a COP31 “continuará a implementar” o roteiro iniciado pelo Brasil.

Mas, ao ser pressionado sobre se as palavras “combustíveis fósseis” poderiam aparecer em uma decisão final da COP31, Kurum disse: “Não se trata de colocar algumas palavras em um texto.”

Quase 200 países concordaram na COP28, em 2023, em fazer a transição para longe dos combustíveis fósseis em um acordo histórico, mas os esforços para transformar essa promessa em ação estagnaram.

Quase 60 países celebraram avanços na luta para abandonar os combustíveis fósseis na quarta-feira, em uma conferência na Colômbia que ganhou nova urgência após o fracasso da COP30 em explicitar esse objetivo.

Urbanista de formação, que concorreu sem sucesso à prefeitura de Istambul em 2024, Kurum adotou um tom diplomático ao falar sobre questões que são grandes fontes de tensão nas cúpulas climáticas.

“Cada país depende de combustíveis fósseis. Portanto, simplesmente dizer que devem eliminá-los não é realista”, afirmou por meio de um intérprete.

“O que deve acontecer é que os países trabalhem com energia limpa, energia renovável, o mais rápido possível, para que possam reduzir sua dependência dos combustíveis fósseis”, disse.

“Precisamos fazer isso não apenas escrevendo algo, escrevendo uma declaração no papel, mas precisamos garantir que as pessoas realmente vejam essa realidade”, acrescentou Kurum.

Sobre outra questão divisiva que estará no topo da agenda da COP31 — o financiamento climático —, ele disse que as promessas feitas por países desenvolvidos de fornecer recursos aos países em desenvolvimento não atingiram “o nível desejado”.

“Por um lado, estamos cientes das expectativas dos países em desenvolvimento, mas também estamos cientes das preocupações dos países desenvolvidos”, afirmou.

– “Sem surpresas em Antalya” –

Como parte de um acordo de compromisso após uma disputa para sediar a COP31, a Austrália liderará as negociações na COP31, enquanto a Turquia presidirá a cúpula no resort mediterrâneo de Antalya.

Ao ser questionado se teria um papel nas negociações, Kurum disse: “A Turquia terá um papel em qualquer lugar, em todos os lugares, porque a Turquia é a presidência da COP31.”

A Austrália liderará as negociações “em coordenação” com a presidência da COP31, afirmou, acrescentando: “No fim das contas, as decisões serão tomadas pela presidência da COP31.”

Kurum disse que está trabalhando em “grande harmonia e grande coordenação” com o ministro do Clima da Austrália, Chris Bowen, que está conduzindo as negociações da COP31.

Ele afirmou que o objetivo da COP31 pode ser resumido em uma palavra: sinceridade.

“Queremos sinceridade na COP31. Queremos promessas cumpridas na COP31”, disse Kurum. “No fim das contas, queremos uma COP orientada para resultados, orientada para a implementação.”

Kurum demonstrou otimismo de que a COP31 ocorrerá sem problemas — uma promessa que alguns de seus antecessores também fizeram, mas tiveram dificuldade em cumprir, já que as cúpulas climáticas são conhecidas por se estenderem além do previsto devido a negociações tensas.

“Na COP31 em Antalya, em novembro, não haverá surpresas”, afirmou. “Tudo será planejado, decidido e implementado com antecedência.”

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