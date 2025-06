Donos de boate que desabou na República Dominicana são presos

A Justiça da República Dominicana ordenou nesta quinta-feira (12) a prisão de dois dos donos da boate que desabou há dois meses em Santo Domingo e deixou 236 mortos.

O Ministério Público (MP) informou que acusou de homicídio culposo os irmãos Antonio e Maribel Espaillat, que compareceram hoje à sede da Procuradoria-Geral da República (PGR). Essas foram as primeiras acusações pela tragédia na boate Jet Set, que desabou na madrugada de 8 de abril.

O MP apontou “uma irresponsabilidade imensa e negligência” dos Espaillat “ao deixarem de fazer uma intervenção física que impedisse o desabamento do teto” do local.

Parentes de vítimas entraram com mais de 50 ações civis contra a família, que lidera um conglomerado de mídias e um restaurante, enquanto aumentava a pressão sobre as autoridades, em meio a denúncias de privilégios para o empresário. “A família Espaillat foi clara ao afirmar que está aberta a cooperar com a investigação”, disse o advogado Miguel Valerio, ao chegar à PGR.

A prisão ocorreu um dia após uma comissão especial entregar ao órgão o relatório técnico sobre as causas do desabamento. Leonardo Madera, que liderou a equipe de avaliação, disse à AFP que a divulgação dos dados do documento ficará a cargo do MP.

