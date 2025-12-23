Economia dos EUA registra forte crescimento no terceiro trimestre

A economia dos Estados Unidos registrou um forte crescimento de 4,3% na projeção anual no terceiro trimestre de 2025, muito acima do esperado pelos analistas, segundo dados oficiais publicados nesta terça-feira (23), comemorados pelo presidente Donald Trump.

Na comparação com o segundo trimestre, o crescimento foi de 1,1%.

O PIB foi impulsionado particularmente por um aumento do consumo, pelas exportações e pelos gastos públicos, parcialmente compensados para baixo devido a uma queda do investimento, segundo o Departamento do Comércio.

Nos Estados Unidos, o serviço de estatísticas do Departamento de Comércio (BEA) prioriza a medição trimestral do Produto Interno Bruto (PIB) na projeção anual, uma estimativa em 12 meses se forem mantidas as condições no momento da coleta de dados.

– Acima do esperado –

Os analistas esperavam uma moderação da atividade, com um aumento anualizado do PIB em torno de 3,2%, frente a 3,8% no trimestre anterior, segundo os consensos publicados pela MarketWatch e pela Trading Economics.

Os dados divulgados nesta terça – uma estimativa preliminar – são publicados com quase dois meses de atraso, devido ao “shutdown” (de 1º de outubro a 12 de novembro), que suspendeu o trabalho das agências de estatística devido à falta de orçamento.

O indicador, muito positivo à primeira vista, esfriou na abertura dos mercados financeiros, que depois recuperaram terreno.

Para Wall Street, “com um PIB tão forte, o Fed (Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos) tem um motivo a mais para preferir o status quo (das taxas de juros) em sua próxima reunião”, explicou à AFP Sam Stovall, analista da empresa CFRA.

Juros baixos barateiam o crédito e dinamizam o consumo e os investimentos.

Os mercados financeiros ainda esperavam uma queda nas taxas de juros do Fed em 28 de janeiro para impulsionar ainda mais o crescimento.

Até agora, o PIB tem evoluído aos tropeços.

No começo do ano, foi registrada uma contração inesperada (-0,6%), devido a uma avalanche de importações em antecipação às tarifas aduaneiras que o presidente Donald Trump estava impondo.

O segundo trimestre surpreendeu no sentido contrário. Um recuo das importações e um consumo sólido deram impulso à economia.

– Trump comemora –

O presidente Donald Trump afirmou, nesta terça, que os novos dados demonstram que as políticas de sua administração, em particular suas polêmicas tarifas aduaneiras, estão funcionando.

“Os economistas ERRARAM, mas ‘TRUMP’ e alguns outros gênios acertaram”, disse a respeito do crescimento do PIB no terceiro trimestre.

“O SUCESSO se deve ao Bom Governo e às TARIFAS”, escreveu em sua plataforma Truth Social, prometendo que “A Idade de Ouro Econômica de Trump avança a PLENO vapor”.

– Futuro incerto –

Para além destes vaivéns trimestrais, os encarregados do Fed esperavam que os Estados Unidos encerrassem 2025 com um crescimento de 1,7% em relação a 2024.

O PIB crescia 2,8% interanual no final de 2024, ou seja, antes da volta de Donald Trump à Casa Branca, em janeiro.

Frente a pesquisas que mostram um descontentamento crescente dos eleitores com o custo de vida, o governo destaca em particular os créditos fiscais adicionais que eles deveriam receber no próximo ano.

A Pantheon Macroeconomics estima que estes créditos fiscais terão um “impacto moderado” sobre o crescimento em 2026, pois “o nível relativamente baixo da confiança dos consumidores tende a sugerir que muitas famílias vão poupar grande parte” desse dinheiro.

Alguns economistas consideram, ainda, que o crescimento está pouco equilibrado, pois se apoia sobretudo nos investimentos em inteligência artificial (IA) e na construção de centros de dados, enquanto setores mais tradicionais estão estagnados.

