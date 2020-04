Era apenas uma questão de tempo até que o coronavírus, o COVID-19, chegasse à Suíça. Quantos casos já ocorreram? Quais as medidas tomadas pelo governo? A que ponto a pandemia afeta a economia do país. Essas informações são apresentadas neste dossiê.

No entanto, Grünig alertou para o fato de o trabalho poder ser muitas vezes extenuante e suscetível ao clima, além do fato de que os salários não são elevados.

Mathias Grünig, da Associação dos Agricultores Berneses, afirmou que os trabalhadores suíços despedidos começam a responder aos pedidos de ajuda do setor agrícola. "Isto nunca aconteceu antes e mostra que as pessoas querem ajudar", disse ele à SRF.

Os trabalhadores temporários de países como Portugal, Espanha, Polônia e Romênia são geralmente utilizados na plantação da próxima safra para a colheita no final do ano.

Thomas Wyssa, porta-voz dos horticultores do noroeste da Suíça, disse à emissora pública de língua alemã SRFLink externo que os trabalhadores do setor hoteleiro ou da restauração que foram aconselhados pelos seus empregadores a ficar em casa durante a pandemia podem vir trabalhar nos campos.

Laid-off workers urged to help harvest crops

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Procura-se desempregados para colheitas 03. Abril 2020 - 17:07 Os agricultores suíços convidam pessoas que foram temporariamente despedidas dos seus empregos normais a contribuir para a colheita da primavera. A oferta habitual de trabalhadores sazonais vindos do estrangeiro secou devido aos bloqueios provocados pelo coronavírus e às restrições fronteiriças. Sem trabalhadores de reserva, as culturas sazonais, como os espargos, poderiam ser desperdiçadas, alertam os agricultores. O apelo foi apoiado pelo Ministro da Economia, Guy Parmelin. " Peço a todos os que procuram trabalho que vão para os campos para ajudar os agricultores. Os legumes de primavera precisam de ser colhidos e é difícil conseguir a entrada de trabalhadores sazonais do estrangeiro [na Suíça]", disse ele à revista Schweizer Illustrierte. Thomas Wyssa, porta-voz dos horticultores do noroeste da Suíça, disse à emissora pública de língua alemã SRF que os trabalhadores do setor hoteleiro ou da restauração que foram aconselhados pelos seus empregadores a ficar em casa durante a pandemia podem vir trabalhar nos campos. "Esta é uma situação precária que será difícil de resolver num tão curto espaço de tempo disponível", afirmou. ‘As pessoas querem ajudar’ Os trabalhadores temporários de países como Portugal, Espanha, Polônia e Romênia são geralmente utilizados na plantação da próxima safra para a colheita no final do ano. Mathias Grünig, da Associação dos Agricultores Berneses, afirmou que os trabalhadores suíços despedidos começam a responder aos pedidos de ajuda do setor agrícola. "Isto nunca aconteceu antes e mostra que as pessoas querem ajudar", disse ele à SRF. No entanto, Grünig alertou para o fato de o trabalho poder ser muitas vezes extenuante e suscetível ao clima, além do fato de que os salários não são elevados. Parmelin disse que havia outras formas de o povo suíço poder ajudar os agricultores. "Apelo aos consumidores para que bebam vinho suíço e comam produtos suíços".