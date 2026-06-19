Equador precisa vencer Curaçao para sonhar com classificação na Copa do Mundo

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A derrota do Equador em sua estreia na Copa do Mundo o obriga a atropelar no sábado (20) uma ousada Curaçao, que já sabe o que é assustar os adversários.

O otimismo com o qual o Equador chegou ao torneio se rachou no último domingo com uma cruel derrota por 1 a 0 para a Costa do Marfim.

Começar o torneio sem pontos não estava nos planos de uma seleção com um ótimo retrospecto na defesa, sendo a menos vazada das Eliminatórias Sul-Americanas, uma campanha interrompida quando Wilfried Singo viu seu companheiro Amad Diallo desmarcado na área, e o atacante do Manchester United abriu o placar na Filadélfia com um poderoso chute de canhota.

John Yeboah e Alan Minda acertaram duas bolas no travessão nos primeiros 30 minutos de jogo, o que alimentou o otimismo do técnico argentino Sebastián Beccacece para a primeira prova de fogo do torneio.

Qualquer tipo de tropeço diante de Curaçao às 21h00 de sábado, no estádio de Kansas City, seria provavelmente fatal, já que jogará contra a Alemanha, o gigante do Grupo E, na última rodada.

O Equador precisa vencer pelo maior número de gols possível a nação caribenha, a menor a disputar uma Copa do Mundo, para não perder de vista a Costa do Marfim, que enfrentará a Alemanha no mesmo sábado em Toronto, ou melhorar suas chances de avançar como terceira colocada do grupo.

– “Viramos a página” –

No Arrowhead Stadium, o técnico argentino precisou reativar o moral do grupo enquanto carrega a pressão de capitalizar a melhor geração da história do país.

Algumas dessas referências, porém, estiveram abaixo do seu nível contra a Costa do Marfim, principalmente o lateral-esquerdo Piero Hincapié.

Willian Pacho, zagueiro do Paris Saint-Germain, e Moisés Caicedo, meio-campista do Chelsea terão de impor sua hierarquia à espera de maiores movimentações de atacantes como Gonzalo Plata e o capitão Enner Valencia.

“O jogo já passou. Estamos muito bem, vamos nos classificar, vamos ganhar”, afirmou o lateral Pervis Estupiñán, que foi reserva na estreia. “Queremos que o país fique tranquilo, já viramos a página”, garantiu o defensor do Milan.

Controlar os nervos será uma das chaves diante de uma Curaçao encorajada pelo susto que deu na Alemanha. O jovem Livano Comenencia, nascido nos Países Baixos, marcou o gol de empate de sua equipe contra a tetracampeã mundial.

Mas a ‘Mannschaft’, com 70 minutos pela frente, confirmou os prognósticos ao aplicar uma goleada de 7 a 1.

Ainda assim, os pupilos do holandês Dick Advocaat saborearam seu momento de protagonismo no Mundial e tentarão repeti-lo no sábado contra o Equador.

gbv/dam/yr-jc