Estrelas marcarão presença no Festival de Veneza

afp_tickers

3 minutos

Jude Law, George Clooney, Julia Roberts, Emma Stone estão entre as estrelas que participarão do 82ª Festival de Cinema de Veneza, segundo a lista oficial divulgada nesta terça-feira(22).

Um total de 21 longas-metragens concorrerão pelo Leão de Ouro entre 27 de agosto e 6 de setembro, anunciou o diretor artístico da mostra, Alberto Barbera, em coletiva de imprensa.

O festival de cinema mais antigo da Europa, que se tornou um trampolim para o Oscar, será aberto com a estreia mundial de “La Grazia”, do cineasta italiano Paolo Sorrentino (A Grande Beleza, 2013), estrelado por seu ator favorito, Toni Servillo, e cujo roteiro foi mantido em segredo.

O aguardado trabalho mais recente do cineasta mexicano Guillermo del Toro, “Frankenstein”, baseado no romance de Mary Shelley e produzido pela Netflix, promete uma recepção excepcional no tapete vermelho com participações de Oscar Isaac, Jacob Elordi, Christoph Waltz e Mia Goth.

O diretor da Mostra ficou particularmente emocionado ao apresentar “The voice of Hind Rajab”, do diretor tunisiano Kaouther ben Hania, que narra a morte de uma palestina de seis anos em Gaza enquanto “tentava fugir com a família durante um ataque israelense”, no início de 2024.

Três filmes franceses estão na disputa: “O Estrangeiro”, de François Ozon, uma adaptação em preto e branco do romance de Albert Camus, estrelado por Benjamin Voisin. Também na disputa está “A Pied d’oeuvre”, de Valérie Donzelli, estrelado por Bastien Bouillon e Virginie Ledoyen, sobre um fotógrafo de sucesso que abandona tudo para se tornar escritor.

Olivier Assayas (“Sils Maria”, 2014) completa a lista com “O Mago do Kremlin”, uma adaptação do romance de Giuliano da Empoli, estrelado pelo ator britânico Jude Law, “impressionante no papel de (Vladimir) Putin”, segundo Barbera.

Aos 57 anos, Julia Roberts percorrerá o tapete vermelho do Lido pela primeira vez com “After the Hunt” (fora de competição), de Luca Guadagnino, no qual interpreta uma professora universitária confrontada por um escândalo sexual.

Também fora de competição, o diretor americano Gus Van Sant retornará ao festival com “Dead Man’s Wire”, estrelado por Al Pacino, enquanto Cédric Gimenez (“Bac Nord”) apresentará “Chien 51”, uma distopia de ficção científica estrelada por Gilles Lelouche, Romain Duris e Adèle Exarchopoulos.

O júri, presidido pelo diretor americano Alexander Payne, será composto pelo diretor francês Stéphane Brizé (“La loi du marché”, 2015), o cineasta iraniano Mohammad Rasoulof (“A Semente do Fruto Sagrado”, 2024), a atriz chinesa Zhao Tao e a atriz brasileira Fernanda Torres.

cmk/glr/msr/mb/jc/fp