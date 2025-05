EUA aguarda proposta russa e Ucrânia acusa Moscou de tentar ganhar tempo

Os Estados Unidos esperam que a Rússia apresente dentro de alguns dias uma proposta de cessar-fogo na Ucrânia, disse nesta terça-feira o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio. Já o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou Moscou de “tentar ganhar tempo”.

Rubio disse hoje que Putin e o chanceler russo, Serguei Lavrov, informaram que vão apresentar nos próximos dias seus próprios termos para avançar em direção a um cessar-fogo. Segundo ele, esse cronograma surgiu da conversa telefônica da véspera entre Putin e o colega americano, Donald Trump.

Os russos vão oferecer “condições gerais que nos permitam avançar em direção a um cessar-fogo, que nos permitiria, em seguida, iniciar negociações detalhadas para encerrar o conflito”, disse Rubio perante um comitê do Senado. “Acreditamos que o plano que os russos elaborarem nos dirá muito sobre as suas verdadeiras intenções.”

Zelensky, no entanto, acusou Moscou de procrastinação. “É evidente que a Rússia tenta ganhar tempo para prosseguir com sua guerra e ocupação”, publicou em suas redes sociais.

O telefonema entre Trump e Putin não resultou em um anúncio de cessar-fogo, apesar das demandas de Kiev e de líderes europeus. Perante outro comitê do Senado, Rubio afirmou hoje que Washington não fez “a menor concessão” a Moscou, e disse que Trump decidiu não ameaçar os russos com sanções, porque eles “deixarão de dialogar”.

Nas redes sociais, Zelensky voltou a pedir um cessar-fogo e uma “diplomacia honesta”, após uma conversa telefônica com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni.

No momento, Ucrânia e Rússia têm visões opostas: Kiev pede “um cessar-fogo incondicional” de 30 dias para permitir as negociações de paz, e Moscou acha que as negociações devem acontecer “simultaneamente” com os combates.

– Novas sanções –

A Ucrânia e seus aliados na Europa querem que os Estados Unidos imponham novas sanções à Rússia caso aquele país não concorde com um cessar-fogo incondicional na Ucrânia.

Washington “já anunciou que, se a Rússia não concordar com um cessar-fogo incondicional, haverá consequências. Queremos ver essas consequências da parte dos Estados Unidos”, disse em Bruxelas a chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas.

Zelensky reiterou nesta semana que a Ucrânia e seus aliados precisam se esforçar para convencer Trump sobre a necessidade de impor mais sanções.

A UE aprovou nesta terça-feira o 17º pacote de restrições financeiras contra a Rússia, uma série de medidas direcionadas especificamente contra os navios que Moscou usa para burlar as sanções, denominados de “frota fantasma”.

O Reino Unido também anunciou mais sanções, direcionadas contra essa frota usada pela Rússia para exportar seus hidrocarbonetos.

Desde o início do conflito, Putin estreitou as relações com a China e também ampliou o comércio de petróleo com a Índia, resistindo às sanções.

A China, que tem sido um apoio crucial para Moscou, afirmou nesta terça-feira que apoia um diálogo e negociações diretas entre Rússia e Ucrânia.

Pequim espera “que as partes envolvidas continuem o diálogo e a negociação para alcançar um acordo de paz justo, duradouro e vinculante, aceitável para todas as partes”, declarou a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Mao Ning.

