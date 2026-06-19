EUA recebe novo Air Force One doado pelo Catar

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A Força Aérea dos Estados Unidos recebeu nesta sexta-feira (19) seu novo avião presidencial, o Air Force One, um Boeing 747 modificado, de grande porte, totalmente novo, cuja doação pelo Catar despertou preocupações éticas e de segurança.

“Recém-pintado com sua nova pintura vermelha, branca e azul, e equipado com as mais recentes modificações determinadas pelo governo, o avião entrou em serviço”, anunciou a Força Aérea em um comunicado.

Jornalistas que acompanham o presidente Donald Trump também divulgaram imagens da aeronave, pintada de branco com uma larga faixa horizontal vermelha e a parte inferior em azul-escuro. Na fuselagem está inscrita a frase “Estados Unidos da América”.

O avião “iniciará seus voos de entrada em serviço”, declarou a Força Aérea, como preparação para sua integração gradual à frota presidencial.

Esses voos têm como objetivo verificar as capacidades necessárias para garantir o transporte seguro do presidente.

Presenteado pelo Catar e avaliado em várias centenas de milhões de dólares, o avião levantou importantes questionamentos éticos e constitucionais, especialmente no que diz respeito aos limites dos presentes que um presidente pode receber de outro país.

Ele também gera preocupações de segurança, já que a aeronave, originalmente pertencente a um governo estrangeiro, estava destinada a desempenhar a função extremamente sensível de avião presidencial.

Sabe-se que as aeronaves modificadas para servir como Air Force One são equipadas com sofisticados sistemas de defesa capazes de interferir em radares e sistemas inimigos de rastreamento por infravermelho.

Elas também contam com dispositivos de dispersão de fragmentos metálicos para desviar mísseis guiados por radar e com iscas infravermelhas destinadas a cegar mísseis dotados de sistemas de busca por calor.

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