Eurostar anuncia retomada progressiva do tráfego sob o Canal da Mancha após problema técnico

afp_tickers
A companhia ferroviária Eurostar anunciou, nesta terça-feira (30), a retomada progressiva do tráfego entre Londres e a Europa continental após várias horas de suspensão devido a um problema técnico, que alterou os planos de muitos passageiros em plena temporada de festas.

“Após a reabertura parcial do túnel sob o Canal da Mancha, começaremos a retomar nossos serviços. O problema de fornecimento elétrico pela catenária persiste e recomendamos enfaticamente a todos os nossos passageiros que adiem sua viagem”, afirmou a empresa em seu site.

Uma porta-voz indicou à AFP que o tráfego seria retomado às 16h00 (13h00 em Brasília), advertindo que são esperados atrasos e tempos de viagem mais longos na tarde do mesmo dia.

“Por favor, não se dirijam à estação se a suspensão do seu trem estiver confirmada”, acrescentou a empresa, indicando que “os trens em circulação poderão sofrer atrasos significativos e cancelamentos de última hora”. 

A operadora do túnel sob o Canal da Mancha, Getlink, informou que o serviço Le Shuttle, de trens que transportam veículos entre França e Reino Unido, também suspenso, “foi retomado muito progressivamente em uma via pouco antes das 14h00 [11h em Brasília]”. 

“Opera de maneira alternada em ambos os sentidos, com atrasos consideráveis”, destacou.

A Getlink garantiu que serão adicionados serviços extras e que suas equipes “continuam paralelamente os trabalhos de reparo do fornecimento elétrico”. 

Na estação de St Pancras, terminal londrino da Eurostar, os passageiros receberam ao meio-dia o anúncio da suspensão do tráfego com resignação, mas com calma, constatou uma jornalista da AFP.

Alguns viajantes deixaram a estação, enquanto outros procuravam novas passagens ou reservas de hotel.

Mais cedo, a companhia havia relatado “um problema de alimentação elétrica no túnel sob o Canal da Mancha, seguido pela parada de um [trem] ‘shuttle'”. No entanto, a Getlink detalhou que “nenhum trem ficou bloqueado” no túnel.

A Eurostar oferece aos clientes afetados a possibilidade de alterar gratuitamente o seu bilhete ou cancelar a reserva em troca de um reembolso ou de um crédito de viagem.

