Eurostar retoma progressivamente seu serviço de trens após problema técnico

Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

A companhia ferroviária Eurostar retomou progressivamente, nesta quarta-feira (31), o seu serviço de trens entre Londres e a Europa continental, após o incidente que interrompeu o tráfego no túnel sob o Canal da Mancha, anunciou a empresa.

“O incidente relacionado com o fornecimento elétrico no túnel sob o Canal da Mancha foi resolvido durante a noite, e o túnel recuperou sua capacidade total”, informou a Getlink, empresa que administra o túnel.

“O tráfego no túnel sob o Canal da Mancha foi retomado esta noite em ambos os sentidos”, detalhou a operadora em um comunicado.

Na terça-feira, o tráfego entre Londres e a Europa continental foi interrompido, o que alterou os planos de muitos viajantes em plena temporada de alta demanda, com trens cancelados e atrasos significativos. 

A situação foi se normalizando progressivamente na manhã desta quarta-feira. 

“Prevemos operar todos os nossos serviços hoje, mas devido às repercussões, ainda podem ocorrer atrasos e cancelamentos de última hora”, informou a Eurostar.

O serviço Le Shuttle, que transporta veículos entre França e Reino Unido, também sofreu atrasos nesta quarta-feira.

Segundo a rede francesa de notícias BFMTV, alguns passageiros ficaram presos durante toda a noite em um Eurostar, sem eletricidade, aquecimento ou acesso aos banheiros. 

“Nada que seja elétrico funciona. Eles sempre dão a mesma informação, que há um problema grave. Estamos irritados porque estamos cansados e não temos bebidas quentes”, relatou Hervé, um passageiro desse trem. A Eurostar não confirmou a informação.

A empresa, que também tem rotas para Bruxelas e Amsterdã, entre outras, transportou no ano passado um número recorde de 19,5 milhões de clientes, 850.000 a mais do que em 2023.

