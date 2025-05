Evo Morales está fora das próximas eleições na Bolívia

O ex-presidente Evo Morales está fora das eleições presidenciais de agosto na Bolívia, por não conseguir registrar sua candidatura, informou nesta terça-feira (20) o Tribunal Supremo Eleitoral (TSE).

Simpatizantes de Morales tentaram registrar sua candidatura até a noite de segunda-feira pelo Partido de Ação Nacional Boliviano (Pan-bol), mas a legenda não tem reconhecimento jurídico, explicou o secretário de Câmara do TSE, Luis Fernando Arteaga.

“O Pan-bol tem sua pessoa jurídica cancelada, portanto não podem registrar candidatos”, disse Arteaga em uma entrevista coletiva.

Morales escolheu o Pan-bol na última hora, após renunciar em fevereiro passado ao governante Movimento ao Socialismo (MAS), que ficou sob controle do presidente Luis Arce, seu ex-aliado.

O TSE anulou a pessoa jurídica do Pan-Bol no início do mês, porque o partido não superou 3% dos votos nas últimas eleições presidenciais, em 2020. A medida também afetou outra legenda, a Frente Para a Vitória (FPV), pela mesma razão.

O ex-presidente não fez nenhum comentário, mas seus seguidores anunciaram protestos, como bloqueios de estradas a partir desta terça-feira.

Morales permanece entrincheirado na região de Chapare, sem poder sair há sete meses, devido a uma ordem judicial de detenção por um caso de tráfico de menores que ele nega.

O ex-chefe de Estado também é alvo de uma decisão da Justiça que o inabilitava para as eleições de 17 de agosto.

O Tribunal Constitucional ratificou na semana passada que Morales (2006-2019) não pode ser candidato a um quarto mandato, por ter ocupado o cargo de presidente mais de duas vezes.

O TSE registrou até a noite de segunda-feira 10 partidos e grupos políticos. O tribunal ainda vai analisar a candidatura do presidente do Senado, Andrónico Rodríguez, pela frente Aliança Popular, até que a Justiça decida se ele cumpriu as normas partidárias.

Rodríguez, líder cocaleiro, era considerado o herdeiro político de Morales. Ele lidera várias pesquisas de intenção de voto.

O ex-ministro de Governo Eduardo del Castillo será candidato pelo MAS, após a decisão do presidente Luis Arce de não disputar a reeleição.

Os opositores mais fortes para enfrentar o bloco de esquerda são o empresário social-democrata Samuel Doria Medina e o ex-presidente de direita Jorge Quiroga.

O grupo de candidatos conta ainda com outros ex-militantes do MAS e aspirantes de centro e direita de menor peso eleitoral.

