Ex-presidente argentina Kirchner se recupera bem após internação por apendicite

A ex-presidente argentina Cristina Kirchner está se recuperando bem após um quadro de apendicite aguda com peritonite localizada após uma intervenção cirúrgica à qual foi submetida no fim de semana, segundo um boletim médico divulgado nesta segunda-feira (22).

A paciente “permanece sem febre ou complicações neste momento”, detalha o comunicado da clínica Otamendi, na capital argentina, onde ela continua internada.

Kirchner, de 72 anos, foi hospitalizada em caráter de urgência no sábado devido a fortes dores abdominais, após receber autorização judicial para a transferência de sua residência, onde cumpre pena de seis anos de prisão por corrupção desde junho.

“A decisão de mantê-la hospitalizada permanece em vigor até a conclusão do tratamento necessário”, concluiu o boletim médico.

Fora do hospital, dezenas de seguidores se aglomeraram em apoio a uma das figuras mais relevantes da política argentina dos últimos 20 anos, hoje líder do peronismo opositor e cujo último cargo foi o de vice-presidente, entre 2019 e 2023.

“Os melhores anos de minha vida eu vivi com ela: pude conhecer o mar, pude pintar minha casa, pude comer o que queria, coisas que agora não posso”, disse à AFP Dionisia Domínguez, uma dona de casa aposentada de 72 anos.

“Naquela década vivemos muito felizes, fomos muito felizes”, recorda Dionisia sobre o período 2003-2015 no qual Kirchner foi primeira-dama e depois duas vezes presidente.

