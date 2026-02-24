Explosão perto de estação de trem mata policial em Moscou

afp_tickers

1 minuto

Um policial morreu e outros dois ficaram feridos nesta terça-feira (24) perto de uma estação ferroviária de Moscou, quando um artefato não identificado foi detonado por um homem, que também morreu, informou a delegação local do Ministério do Interior.

A explosão ocorreu por volta da 0h05 local, na praça da estação de Savyolovsky, uma das principais de Moscou, publicou o ministério no aplicativo Telegram. Momentos antes da detonação, o homem se aproximou de agentes de trânsito que estavam em uma viatura.

Segundo o ministério, o homem morreu no local. Um policial também perdeu a vida, e outros dois foram hospitalizados.

O veículo da polícia atacado sofreu danos, mas não se incendiou, ressaltou a agência de notícias oficial Tass. Autoridades russas não deram detalhes sobre o explosivo ou o motivo do ataque.

O Comitê de Investigação russo, responsável por analisar crimes importantes, informou que abriu um processo por tentativa de assassinato de um policial e posse de dispositivos explosivos.

Em dezembro passado, dois policiais morreram em uma explosão no sul de Moscou, quando tentavam deter uma pessoa suspeita perto do local onde um general russo havia sido assassinado dias antes.

A Rússia registrou uma série de assassinatos de oficiais durante os quatro anos de guerra com a Ucrânia.

bur/phs/ad/mas/cr/lb