Febre K-pop: fãs aguardam ansiosos a chegada do BTS no México

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Dançarinos se movem energeticamente ao ritmo da banda BTS em uma avenida movimentada da Cidade do México. Dezenas de jovens aplaudem e gritam apaixonados diante da apresentação, que serve de prelúdio para os shows que as superestrelas coreanas irão realizar no país nesta semana.

O fervor pelo K-pop não se limita apenas aos jovens. Muitos pais aprovam esta “paixão saudável” pelo grupo, que voltou aos palcos em março após uma pausa de quase quatro anos para que seus integrantes cumprissem o serviço militar.

O BTS irá se apresentar na capital mexicana nos dias 7, 9 e 10 de maio e os mais de 135 mil ingressos esgotaram em minutos. A presidente, Claudia Sheinbaum, chegou até a tentar, sem sucesso, conseguir mais shows.

Jude Peláez está entre os dançarinos que se apresentaram na avenida Paseo de la Reforma. “Eu estou, assim como todas as pessoas que estão aqui, muito feliz”, diz à AFP. “Fazemos este tipo de evento para nos prepararmos emocionalmente, psicologicamente e para preparar a energia e a vibração do lugar”.

“Isso é o que diferencia o México”, afirma.

– “Paixão saudável” –

Mare Sousa, de 16 anos, defende fervorosamente este ambiente em que “todo mundo é livre para ser quem é”.

A jovem faz aulas em uma academia chamada Kpop Dance junto com cerca de 30 colegas, a maioria mulheres.

As alunas ensaiam as coreografias em frente ao espelho mesmo antes da aula começar, e várias aproveitam os intervalos para pedir ajuda às colegas e corrigir seus movimentos.

Não é só a dança. Grupos se reúnem em uma cafeteria repleta de pôsteres do BTS para comer macarrão. Outros fãs fazem aula de coreano no centro cultural do país asiático.

Lúcio Campos decidiu aprender o idioma quando a filha adolescente lhe pediu uma viagem à Coreia do Sul para a sua festa de quinze anos.

“O BTS nasceu com a ideia de transmitir questões saudáveis para a juventude”, explica Campos. “Seu grito de guerra é ‘vamos viver a vida, vamos vivê-la de forma saudável’, e, claro, isso me fascina”.

São conteúdos que, segundo ele, contrastam com a sexualidade do reggaeton ou com os “narcocorridos”, um subgênero muito popular no México que exalta os chefões do tráfico de drogas.

“O BTS me ensinou a me amar”, diz Ana, enquanto vira as páginas de um álbum com cards que mostram na frente fotos dos integrantes da banda e, no verso, “frases motivacionais”.

– A carta de Sheinbaum –

Sheinbaum decidiu intervir diante da frustração de milhares de fãs que ficaram sem ingressos para os shows, os quais servem para melhorar a imagem da Coreia do Sul no mundo.

Seu governo se orgulhou de um estudo publicado em 26 países no qual mostrou uma opinião favorável do país por parte de 82% dos entrevistados.

“Podemos mandar uma carta ao presidente da Coreia?”, disse em sua coletiva de imprensa diária, na qual perguntou à ministra das Relações Exteriores de seu país. Na carta incomum, a presidente de esquerda pediu ao mandatário Lee Jae Myung que as superestrelas do K-pop “venham mais vezes” ao México.

Seu homólogo foi, segundo Sheinbaum, “muito sensível” ao pedido e lhe garantiu que havia transmitido a solicitação à empresa produtora do BTS.

Não foram anunciadas novas datas. No site StubHub, os ingressos de revenda variam entre 800 e 13 mil dólares (cerca de 3.900 e 64.400 reais).

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