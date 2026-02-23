Filho do cineasta Rob Reiner se declara não culpado de assassinato dos pais

O filho mais novo do cineasta americano Rob Reiner declarou-se nesta segunda-feira (23) não culpado do assassinato de seus pais, durante audiência em um tribunal de Los Angeles.

Nick Reiner, 32, é alvo de duas acusações de homicídio em primeiro grau, por um duplo assassinato que comoveu Hollywood. Ele foi preso em 14 de dezembro, horas depois que os corpos de Rob Reiner, 78, e de sua mulher, a fotógrafa Michele Singer Reiner, 70, foram encontrados na residência do casal, no luxuoso bairro de Brentwood.

Segundo a promotoria, Rob e a mulher foram mortos a facadas. Nick compareceu hoje a um tribunal do centro de Los Angeles, onde foi formalmente informado sobre as acusações e seus direitos.

Nick, que segue detido, foi intimado a retornar ao tribunal em 29 de abril, quando deve ser decidida a data da audiência que vai determinar se há provas suficientes para um julgamento.

A leitura formal das acusações costuma acontecer bem antes, mas havia sido adiada. Em audiência no dia 17 de dezembro, seu então advogado, Alan Jackson, argumentou que o caso envolvia temas “muito complexos”, que era necessário discutir e examinar “com muito cuidado”.

O comparecimento foi marcado para 7 de janeiro, mas Jackson, que atuou em casos como o de Harvey Weinstein, abandonou a defesa de Nick sem dar explicações. O tribunal nomeou então a defensora pública Kimberly Greene, que pediu o adiamento da audiência.

Se for considerado culpado, Nick pode ser condenado à prisão perpétua ou pena de morte.

Rob e Michele Reiner foram encontrados mortos por sua filha, Romy, que chamou a polícia. Segundo a imprensa local, ela teria advertido sobre Nick, que possuía um histórico de dependência química e um comportamento errático, o qual se intensificou dias antes da morte do casal.

Romy e seu outro irmão, Jake, descreveram a morte dos pais como “devastadora”. Rob também tinha uma filha adotiva, de seu primeiro casamento.

Nick, que vivia de forma intermitente com os pais, falava abertamente sobre a longa batalha que travava desde a adolescência contra a dependência química. Inspirado em sua própria experiência, ajudou a escrever o filme “Being Charlie” (2015), dirigido por seu pai, que narra a recuperação difícil de um filho de celebridades devastado pelas drogas.

Rob, filho do comediante Carl Reiner, ganhou fama como ator na série de TV dos anos 1970 “Tudo em Família”, antes de se tornar um diretor renomado, com 23 filmes em seu currículo. Uma de suas obras mais memoráveis é a comédia romântica “Harry e Sally – Feitos um Para o Outro” (1989), estrelada por Billy Crystal e Meg Ryan.

