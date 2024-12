França investiga acidente de ônibus que transportava colombianos residentes na Espanha

A polícia francesa segue investigando, nesta segunda-feira (2), o acidente de um ônibus espanhol ocorrido no domingo em uma estrada de montanha no departamento francês de Pirineus Orientais, com cerca de 40 colombianos a bordo, informaram as autoridades.

O balanço provisório das autoridades aponta dois mortos, dez gravemente feridos – incluindo uma criança de 4 anos – e 35 com ferimentos leves.

“Entre os 47 ocupantes” do ônibus espanhol, que fazia o trajeto entre Barcelona e Andorra, “a grande maioria são colombianos residentes na Espanha, também havia um espanhol, um marroquino e um equatoriano”, precisou à AFP o diretor de gabinete da prefeitura de Pirineus Orientais, Ludovic Julia.

A maioria dos feridos foi atendida no hospital transfronteiriço de Puigcerdà, a cerca de 20 km do local do acidente. Uma dúzia deles foi enviada para hospitais em Toulouse, Perpignan e Foix, no sul da França.

Cerca de 200 bombeiros e gendarmes franceses e agentes espanhóis da Guarda Civil intervieram para socorrer as vítimas nesta estrada de montanha de difícil acesso, a mais de 1.600 metros de altura nos Pirineus.

Cinco helicópteros foram mobilizados para as operações de resgate.

O Ministério Público de Perpignan abriu uma investigação para determinar as causas do acidente, mas o motorista do veículo ainda não pôde depor devido ao seu estado de saúde delicado.

De acordo com Julia, o condutor está entre os feridos com maior gravidade.

Por razões ainda desconhecidas, o ônibus saiu da estrada e colidiu contra uma mureta na altura da localidade de Porté-Puymorens. Testemunhas citadas pelo subprefeito Didier Caroponcin afirmaram que o veículo estava circulando em “zigue-zague” pela estrada antes de colidir.

O ônibus havia saído no domingo cedo de Barcelona com destino a El Pas de la Casa, uma cidade de Andorra conhecida por suas lojas duty-free, e retornava para a cidade catalã no momento do acidente.

