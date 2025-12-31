The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters

França planeja proibir redes sociais para menores de 15 anos

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

A França quer proteger as crianças da exposição excessiva às telas e propõe proibir as redes sociais para menores de 15 anos a partir de setembro de 2026, segundo um projeto de lei ao qual a AFP teve acesso.

A iniciativa conta com o apoio do presidente Emmanuel Macron, que declarou no começo do mês que o Parlamento deveria começar a debater a proposta em janeiro.

“Muitos estudos e relatórios confirmam os riscos distintos causados pelo uso excessivo de telas digitais pelos adolescentes”, aponta o projeto.

As crianças com acesso ilimitado à internet estão expostas a “conteúdo inapropriado” e poderiam sofrer assédio digital ou experimentar alterações em seus padrões de sono, informou o governo.

O projeto de lei tem dois artigos: o primeiro estabeleceria como ilegal “a prestação, por parte de uma plataforma on-line, de um serviço de rede social para um menor de 15 anos”.

O segundo artigo propõe proibir o uso de celulares em escolas do ensino médio.

Na França, desde 2018 é vetado o uso de telefones celulares em pré-escolas e centros de ensino médio, mas, até este ano, a proibição era raramente aplicada.

No começo do mês, o Senado francês apoiou uma iniciativa para proteger os adolescentes do uso excessivo de telas e do acesso às redes sociais, que inclui a obrigação de contar com autorização parental para que crianças com idades entre 13 e 16 anos se registrem em redes sociais.

A proposta do Senado foi remetida à Assembleia Nacional, que deverá aprovar o texto antes que possa se tornar lei.

slb-kf/jh/mab/pb/mvv/rpr

Mais lidos

Os mais discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR