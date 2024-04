Grande Barreira de Corais da Austrália sofre pior branqueamento jamais registrado

3 minutos

A espetacular Grande Barreira de Corais da Austrália experimenta seu pior caso de branqueamento jamais registrado, informaram, nesta quarta-feira (noite de terça, 16, em Brasília), as autoridades responsáveis pelo recife.

Considerada o maior organismo vivo da Terra, a Grande Barreira de Corais tem 2.300 quilômetros de extensão e abriga uma enorme biodiversidade, incluindo mais de 600 tipos de coral e 1.625 espécies de peixes.

Mas avaliações aéreas efetuadas pelos cientistas mostram que cerca de 730 dos mais de 1.000 recifes que compõem a Grande Barreira perderam cor, segundo a autoridade.

“Os impactos acumulados experimentados ao longo do recife neste verão foram mais altos do que em verões anteriores”, indicou a Autoridade do Parque Marinho em um comunicado.

Trata-se do quinto branqueamento em massa dos recifes da Grande Barreira nos últimos oito anos.

O branqueamento ocorre quando o coral, para sobreviver nas altas temperaturas, expele uma alga microscópica chamada zooxanthellae. Se as altas temperaturas persistem, o coral perde cor e morre.

O cientista-chefe da autoridade, Roger Beeden, afirmou que a mudança climática representa a maior ameaça aos recifes de corais no mundo.

“A Grande Barreira de Corais é um ecossistema incrível e, embora tenha mostrado resiliência uma e outra vez, este verão foi particularmente difícil”, indicou.

– Recuperação duvidosa –

Jornalistas da AFP visitaram este mês uma das áreas mais impactadas da Grande Barreira de Corais.

A ilha do Lagarto, um pequeno paraíso no extremo nordeste da Austrália, que geralmente é repleto de vida vibrante de corais, parecia um cemitério.

A bióloga marinha Anne Hoggett, que viveu e trabalhou por 33 anos na ilha do Lagarto, conta que, quando chegou pela primeira vez ao local, o branqueamento dos corais ocorria mais ou menos a cada década.

Agora, ele acontece a cada ano, afirmou, e cerca de 80% dos corais acropora vulneráveis de ilha sofrem com o branqueamento neste verão.

“Ainda não sabemos se já sofreram danos demais para se recuperarem ou não”, indicou Hoggett à AFP.

A Austrália investiu cerca de 5 bilhões de dólares australianos (pouco mais de R$ 16 bilhões, na cotação atual) para melhorar a qualidade da água e reduzir os efeitos da mudança climática, e para melhorar a proteção das espécies.

O país é um dos maiores exportadores mundiais de gás e carvão, e apenas recentemente estabeleceu metas para alcançar a neutralidade de carbono.

A Unesco vai avaliar este ano se esses esforços são suficientes para que o recife preserve sua condição de Patrimônio Mundial.

lec/djw/cwl/mas/nn/atm/ag/rpr/am