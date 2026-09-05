Guiana vai receber imigrantes deportados dos EUA

afp_tickers

Compartilhar

1 minuto

A Guiana vai receber imigrantes deportados dos Estados Unidos, segundo um acordo anunciado neste sábado pelo governo do país sul-americano.

O presidente americano, Donald Trump, conduz uma campanha anti-imigração agressiva, que inclui operações policiais e deportações para terceiros países, contexto no qual a Guiana informou que vai receber um número limitado e verificado de pessoas sem antecedentes criminais.

“O governo do presidente Irfaan Ali apresentou esse acordo como uma extensão do compromisso de longa data da Guiana com os direitos humanos e a cooperação internacional”, ressalta o comunicado oficial.

A Guiana se soma a outros países do Caribe e da América Central que concordaram em cooperar com Washington na deportação de imigrantes. A Guiana ressaltou que o acordo “é estritamente transitório e não constitui um reassentamento permanente”.

Os deportados permanecerão no país sob uma série de condições, enquanto seu status migratório é definido. “A depender da resolução de cada caso, os imigrantes vão poder retornar para seu país de origem ou ser reassentados em um terceiro destino de sua escolha”.

A Guiana vai aceitar apenas aqueles que optaram voluntariamente por ser enviados ao seu território.

afc/lp/vel/lb