Nicolas Party transforma pastel em linguagem global

Nicolas Party fotografado na sua mais recente exposição na galeria Xavier Hufkens, em Bruxelas. Hugard & Vanoverschelde

Nicolas Party consolidou uma linguagem própria ao trocar a pintura a óleo pelo pastel, aplicado diretamente sobre paredes em murais imersivos e temporários. O artista suíço explica como Picasso, o grafite e a herança visual suíça ajudaram a moldar suas cores saturadas, formas simplificadas e retratos icônicos.

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Party conquistou reputação internacional por sua linguagem visual instantaneamente reconhecível e marcada por cores vibrantes, formas simplificadas e composições que transmitem a clareza de símbolos gráficos. Ele também é conhecido por transformar espaços expositivos por meio de pinturas murais imersivas e intervenções adaptadas especificamente aos locais de exposição que convertem a arquitetura circundante em obras de arte temporárias.

Por trás dessa imediaticidade visual reside um profundo envolvimento com a história da arte. Seu trabalho carrega influências de artistas de diferentes séculos, de Rembrandt a Pablo Picasso, e de movimentos que vão do Simbolismo ao Surrealismo.

Vista da instalação “Draw the Curtain” no Museu Hirshhorn e Jardim de Esculturas, em Washington, D.C., 2021–22. Ron Blunt

Party, de 45 anos, fala com a Swissinfo por videochamada de seu estúdio em Red Hook, um trecho estreito do Brooklyn que, segundo ele, tem quase a atmosfera de uma cidade litorânea. Ele vira a câmera em direção à janela. Além dela, o centro do Brooklyn se ergue em um conjunto de torres de vidro. “Parece muito com O Senhor dos Anéis“, diz ele, rindo. “A torre de Saruman.”

Só este ano, ele já teve três grandes exposições: Dead Fish na Karma Gallery em Nova York, Toile d’araignée na galeria Xavier Hufkens em Bruxelas e uma apresentação na Art Basel Hong Kong 2026, além de um livro retrospectivo, Murals, que reúne suas exposições desde 2011.

Seu ateliê de cores pastel, segundo ele próprio, é extremamente empoeirado. Atrás dele, um armário de madeira feito sob medida, com compartimentos estreitos, guarda todas as cores pastel imagináveis. O pastel, que Party tornou inteiramente seu, é essencialmente pigmento puro comprimido em bastões. Aplicado em paredes com uma superfície áspera, ocupa um espaço entre o giz e o afresco.

Detalhe da exposição “Pastel et nu”, Centro Cultural Suíça em Paris, 2015. Marc Domage

Tons pastel, ritmo e progresso

Party estudou na École cantonale d’art de Lausanne antes de se mudar para Glasgow, onde viveu por seis anos. Durante esse período, trabalhou principalmente com pintura a óleo, mas se viu cada vez mais dividido entre dois ritmos conflitantes. A pintura a óleo exigia lentidão devido às camadas de tinta, ao tempo de secagem e às revisões constantes.

“Eu fazia talvez três pinturas por ano porque ficava retrabalhando-as”, diz ele. “Eu gostava das pinturas depois de terminadas, mas não estava feliz com o processo. Sentia que não conseguia trabalhar rápido o suficiente para realmente progredir.” Ao mesmo tempo, ele era convidado a criar murais diretamente nas paredes da galeria usando tinta spray e carvão. Essas obras eram provisórias, físicas e imediatas. As instalações temporárias se tornaram um importante contraponto ao ritmo meticuloso do estúdio.

Detalhe da exposição “Still Life, Stones, and Elephants”, Instituto Suíço, Nova Iorque, 2012. Daniel Pérez

O ponto de inflexão aconteceu inesperadamente na Fundação Beyeler, em Basileia, onde Party se deparou com Tête de femme (1921), um retrato em pastel do período pós-cubista de Picasso. “Algo simplesmente fez sentido”, recorda Party. “Lembro-me de ter pensado: é exatamente isso que quero fazer.” No dia seguinte, ele comprou cores pastel, papel e uma reprodução em cartão-postal da obra de Picasso.

Parte do fascínio residia nas limitações da técnica. Ao contrário da pintura a óleo, o pastel não pode ser facilmente corrigido. Exige franqueza. “Restringiu as possibilidades e, paradoxalmente, me libertou”, diz ele. “De repente, eu conseguia produzir muito mais. E quando você produz mais, progride mais rápido porque vê mais fracassos e mais sucessos. Você experimenta mais.” O pastel acelerou não apenas sua produção, mas também sua maneira de pensar.

Cabeça de mulher, pastel sobre papel, 1921, de Pablo Picasso. Metropolitan Museum of Art, New York

A transição para o que hoje é reconhecido como a técnica característica de Party, a aplicação de pastel diretamente nas paredes, aconteceu quase por acaso. Enquanto preparava uma instalação para o Hammer Museum em 2016, um curador sugeriu casualmente substituir o carvão pelo pastel. Party inicialmente achou a ideia tecnicamente impossível, mas sua curiosidade foi despertada. O resultado transformou sua prática.

Na escala de murais, o pastel se comporta de maneira diferente de qualquer meio de pintura convencional. “Os pigmentos e a textura são muito incomuns nessa escala”, explica Party. “É basicamente pó e pigmento puros diretamente na parede. E o processo é extremamente rápido. Com tinta, você fica mergulhando pincéis, misturando cores, subindo e descendo escadas, se preocupando com respingos. Com pastel, você só precisa segurar os bastões nas mãos.”

A primeira experiência de Party a aplicar pastel diretamente nas paredes, marcando o início das instalações murais imersivas que se tornaram centrais na sua prática. Museu Hammer, Los Angeles, 2016–17. Brian Forrest

Temas convencionais

Party trabalha dentro de um conjunto deliberadamente restrito de temas: retrato, paisagem e natureza-morta. Estes são, como ele próprio reconhece, os motivos mais convencionais da pintura ocidental. Essa convencionalidade é precisamente o que lhe interessa. A restrição tornou-se uma forma de liberdade. Tal como Josef Albers regressando aos quadrados ou Giorgio Morandi às suas garrafas, Party utiliza a repetição como método de observação profunda. Entre esses motivos recorrentes, as árvores assumiram um papel quase devocional.

“Para mim, paisagens, retratos, flores, árvores – esses se tornaram minha linguagem”, diz ele. “E com o tempo, vou adicionando novas ‘famílias’ de temas. Recentemente, tenho trabalhado com peixes mortos, por exemplo. Mas tento não introduzir muitas coisas muito rapidamente. É preciso tempo para entender por que um tema é importante para você.”

Exposição “Dead Fish”, Galeria Karma (Nova Iorque), 2026. Iain McDonald

Muitas de suas exposições são moldadas por encontros com figuras históricas, seja por meio de referência direta, justaposição ou reinterpretação. De Rosalba Carriera a Auguste Rodin e Camille Claudel, Party utiliza obras históricas como ponto de partida para suas próprias investigações, permitindo que passado e presente coexistam em uma única linguagem visual.

Para ele, fazer referência ao trabalho de outro artista não é citar, mas sim dedicar atenção prolongada. “Para mim, copiar se torna uma forma de criar intimidade com uma obra de arte. Hoje em dia, consumimos imagens muito rapidamente. Você olha para algo online por três segundos e segue em frente. Mas quando você desenha ou pinta algo, é obrigado a passar um tempo real com aquilo. A obra fica gravada na sua mente.”

Para o espetáculo intitulado “Clotho Hauser”. Adam Reich

“Retrato com Auguste”, 2025. Pastel suave sobre linho. Adam Reich

Patrimônio visual suíço

Os elementos mais reconhecíveis da obra de Party, como a paleta saturada, as formas achatadas, os rostos icônicos, remontam ao seu início artístico na arte de rua e no grafite. Dos 12 aos 20 e poucos anos, ele passou a adolescência pichando trens e muros em Lausanne, Genebra e outras cidades.

Foi uma lição de imediatismo: como a cor funciona no espaço público, como uma imagem precisa ser percebida instantaneamente. “O principal é que ela precisa ser visível de longe”, explica ele. “É um pouco como logotipos. Você precisa de uma linguagem gráfica e cores vibrantes que tornem a imagem reconhecível muito rapidamente.”

Exposição “L’Heure Mauve”, Museu de Belas-Artes de Montreal, 2022. Isabelle Arthuis

A expressão “Party” refere-se às ideias de Michel Pastoureau, o medievalista e historiador cultural francês cujos escritos sobre a cor exploram como os sistemas visuais moldam a percepção coletiva. Pastoureau observou que as crianças suíças crescem rodeadas de heráldica: bandeiras cantonais, escudos, brasões. Sem se darem conta, absorvem uma cultura visual construída sobre a clareza e o simbolismo.

Essa herança da Suíça heráldica, que se infiltrou ao longo de anos de arte urbana, ajuda a explicar a peculiar tensão presente nas pinturas de Party. Seus retratos são frontais e inexpressivos, quase como ícones. As imagens parecem concebidas para serem lidas rapidamente.

Manter a curiosidade

O desejo de Party de manter a curiosidade e continuar aprendendo o levou a expandir suas referências visuais muito além do cânone estritamente ocidental, particularmente por meio de projetos em lugares como Pequim e Seul. Enquanto se preparava para sua exposição Dust, em Seul, ele mergulhou na coleção do museu junto com os curadores. “Aprendi muito”, diz ele, “especialmente sobre cerâmica coreana, que tem uma história e cultura material extraordinárias.”

Ele adoraria trabalhar em Istambul e no Egito. “Honestamente, você precisaria de dez vidas para explorar todas essas culturas adequadamente”, diz ele. “Sempre que você recebe um convite para um lugar onde nunca esteve, um lugar que você sabe que expandirá completamente sua compreensão, essa é sempre a melhor sensação.”

Anterior Os arcos são um tema arquitetônico central na sua obra, surgindo frequentemente como elementos de destaque representados em várias cores. Exposição: “Arches”, M Woods, Pequim, 2018–19. Mbam Vista da exposição “Dust”, Museu de Arte Hoam, Coreia do Sul, 2024–25. Cada sala criava a sua própria atmosfera simbólica, com pinturas que apresentavam motivos de longevidade, tais como grous, pêssegos, cascatas, cogumelos e veados. Perto do final da instalação, Party acrescentou pequenas esculturas guardiãs que, tradicionalmente, se erguem no exterior dos túmulos. Sangtae Kim Vista da instalação da gruta de Nicolas Party na exposição “Stage Fright”, na Kestner Gesellschaft, em Hanôver (2021). Raimund Zakowski Exposição: “Nicolas Party e Rosalba Carriera”, The Frick Collection, Nova Iorque, 2023–24. Esta exposição analisou o legado de Rosalba Carriera através de retratos em pastel contemporâneos e murais inspirados em têxteis, explorando a forma como a moda e a cultura material constroem a identidade ao longo do tempo. Um pastel de Carriera foi exposto entre dois pastéis de Party. Joseph Coscia Jr. “Spider Web”, 2026, obra de arte que dá nome à exposição atual de Party na galeria Xavier Hufkens, em Bruxelas. Adam Reich Uma exposição que explora o pastel tanto como técnica como história, reunindo obras que abrangem vários séculos, desde mestres do século §8, como Jean-Honoré Fragonard, François Boucher e Jean-Baptiste Perronneau, até Edgar Degas, a par das próprias obras de Party. Exposição: “Pastel”, FLAG Art Foundation, Nova Iorque, 2019. Steven Probert Próxima Cenário 1

Cenário 2

Cenário 3

Cenário 4

Cenário 5

Cenário 6

Edição: Catherine Hickley e Eduardo Simantob/ds

Adaptação: DvSperling



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