Chuva levou radiação de Chernobyl ao sul da Suíça
A nuvem radioativa do acidente na usina atômica de Chernobyl atingiu partes da Suíça em 1986 e contaminou alimentos após chuvas intensas, sobretudo no cantão do Ticino.
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A precipitação registrada em 3 de maio daquele ano fez com que partículas radioativas se depositassem no solo, segundo explicou Cristina Poretti, responsável pela organização nacional de amostragens do Centro Nacional de Operações de Emergência, ligado à Secretaria Federal de Proteção da População.
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O material chegou ao país por meio de uma nuvem radioativa que se espalhou pela Europa após a explosão do reator. Nas regiões onde choveu, como Ticino, os níveis de contaminação foram mais elevados.
Mais de 5 mil amostras de alimentos — incluindo leite, carne, frutas e peixes — apresentaram traços de radioatividade no cantão. Desde então, a contaminação por césio altamente radioativo foi reduzida em mais da metade na região.
Adaptação: Fernando Hirschy
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