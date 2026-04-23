Chuva levou radiação de Chernobyl ao sul da Suíça

Os depósitos no Ticino diminuíram consideravelmente 40 anos após Chernobyl Keystone-SDA

A nuvem radioativa do acidente na usina atômica de Chernobyl atingiu partes da Suíça em 1986 e contaminou alimentos após chuvas intensas, sobretudo no cantão do Ticino.

1 minuto

Keystone-SDA Outras línguas: 2 English en Radioactive fallout from Chernobyl accident lingers in Switzerland ler mais Radioactive fallout from Chernobyl accident lingers in Switzerland

Deutsch de Ablagerungen im Tessin 40 Jahre nach Tschernobyl stark abgebaut original ler mais Ablagerungen im Tessin 40 Jahre nach Tschernobyl stark abgebaut

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

A precipitação registrada em 3 de maio daquele ano fez com que partículas radioativas se depositassem no solo, segundo explicou Cristina Poretti, responsável pela organização nacional de amostragens do Centro Nacional de Operações de Emergência, ligado à Secretaria Federal de Proteção da População.

Mostrar mais

Mostrar mais Abandonar a tecnologia vai custar caro Este conteúdo foi publicado em Beznau 1, no cantão de Argóvia, é mais antiga usina nuclear em funcionamento no mundo. Quando foi inaugurada, em 1969, havia entusiasmo com a nova tecnologia. Depois dos acidentes de Chernobyl e Fukushima, as opiniões mudaram. ler mais Abandonar a tecnologia vai custar caro

O material chegou ao país por meio de uma nuvem radioativa que se espalhou pela Europa após a explosão do reator. Nas regiões onde choveu, como Ticino, os níveis de contaminação foram mais elevados.

Mais de 5 mil amostras de alimentos — incluindo leite, carne, frutas e peixes — apresentaram traços de radioatividade no cantão. Desde então, a contaminação por césio altamente radioativo foi reduzida em mais da metade na região.

Adaptação: Fernando Hirschy

Mostrar mais

Mostrar mais Demografia A Suíça está preparada para um desastre nuclear? Este conteúdo foi publicado em “Levando em conta ameaças recentes como as da Coréia do Norte, existe alguma proposta de mudança nas leis regendo os abrigos nucleares?” Essa questão nos foi enviada por Alex, um de nossos leitores, quando perguntamos ao público o que gostariam de saber sobre a Suíça. Alex não é o único a se preocupar com… ler mais A Suíça está preparada para um desastre nuclear?

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever

Mais lidos Os mais discutidos