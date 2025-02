Honduras entra em acordo com governo Trump para continuar extradições

O governo de Honduras chegou a um acordo com a administração de Donald Trump para manter o tratado de extradição para narcotraficantes, dez dias antes de o país centro-americano cumprir sua ameaça de retirada devido a supostos planos de um “complô” orquestrado por Washington.

A presidente Xiomara Castro anunciou, em sua conta no X, que havia chegado a um “acordo com a nova administração dos Estados Unidos” para que o tratado continuasse com garantias de “sua aplicação objetiva”, que ela não especificou.

Castro denunciou o tratado em 28 de agosto, argumentando que a intenção era impedir que Washington o utilizasse contra militares leais, o que facilitaria uma tentativa de golpe como a que derrubou seu marido, o então presidente Manuel Zelaya, em 2009.

Entretanto, a oposição argumenta que a presidente cancelou o tratado que permitia a prisão de traficantes de drogas hondurenhos para proteger membros de seu governo e de sua família.

O acordo permitiu a entrega de 50 traficantes de drogas hondurenhos aos EUA desde 2014, incluindo o ex-presidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), que em junho de 2024 foi condenado a 45 anos de prisão por tráfico de drogas.

Este acordo com o governo Trump ocorre apesar das tensões bilaterais sobre a política de deportação americana.

Em janeiro, Castro já havia alertado que fecharia a base militar de Palmerola, mantida pelos EUA 50 quilômetros ao norte de Tegucigalpa, se o republicano cumprisse a ameaça de deportações em massa. No entanto, vários aviões com migrantes expulsos já chegaram a Honduras.

A presidente hondurenha pôs fim ao tratado ao condenar a “interferência” de Washington por criticar uma reunião entre o então ministro da Defesa, seu sobrinho José Manuel Zelaya, e o principal chefe militar de Honduras com o titular da Defesa da Venezuela, general Vladimir Padrino López, sancionado por Washington por tráfico de drogas.

“Tenho garantido o respeito pela integridade das Forças Armadas”, acrescentou a presidente hondurenha nesta terça-feira, após considerar tais críticas parte de um “complô” dos Estados Unidos.

Poucos dias depois, seu cunhado Carlos Zelaya – irmão do ex-presidente deposto e pai de José Manuel Zelaya – renunciou ao seu mandato como deputado e ao cargo de secretário do Congresso depois de testemunhar perante a Promotoria sobre um vídeo no qual ele aparece junto a um conhecido narcotraficante hondurenho.

Pouco tempo depois, o ministro da Defesa renunciou em solidariedade ao seu pai e para facilitar as investigações.

Carlos Zelaya disse ter caído “em uma armadilha”, reconhecendo que participou, em 2013, da reunião em que o narcotraficante ofereceu financiar a campanha eleitoral do partido governista Libertad y Refundación (Libre).

O cunhado da presidente foi mencionado em março do ano passado no julgamento em que o Hernández foi condenado em Nova York.

Ao apresentar as acusações contra ele, os promotores americanos alegaram que Honduras era um “narcoestado”.

