Incêndio deixa 40 mortos em bar de estação de esqui na Suíça

afp_tickers

4 minutos

Cerca de 40 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas em um incêndio durante as comemorações do Ano Novo em um bar da luxuosa estação de esqui suíça de Crans-Montana, informou a polícia nesta quinta-feira (1º).

O presidente suíço, Guy Parmelin, que assumiu o cargo nesta quinta, classificou o incidente como “uma das piores tragédias” na história do país.

“Registramos cerca de 40 falecidos e cerca de 115 feridos, a maioria em estado grave”, declarou o chefe de polícia do cantão de Valais, Frédéric Gisler, em entrevista coletiva ao lado do presidente em Sion, no sudoeste de Suíça.

Policiais, bombeiros e socorristas se dirigiram para o popular resort turístico, um dos destinos de esqui mais bem avaliados da Europa, que começou o ano com um “cheiro de queimado no ar”, relataram meios de comunicação locais.

O fogo começou por volta de 01h30 GMT (21h30 de quarta-feira em Brasília) no bar Le Constellation, com capacidade para 300 pessoas no interior e outras 40 na varanda, segundo o site de Crans-Montana.

As autoridades locais informaram que está em curso uma investigação para determinar as causas do incêndio, mas descartam a hipótese de atentado.

Na noite desta quinta-feira, cerca de 400 pessoas se reuniram em Crans-Montana para uma missa em homenagem às vitimas.

– ‘Pânico’ –

Um turista de Nova York filmou chamas de um laranja intenso saindo do bar. Ele contou à AFP que as pessoas corriam e gritavam na escuridão.

Duas jovens francesas, Emma e Albane, declararam à emissora BFMTV que conseguiram escapar do “pânico” vivido no bar pouco depois o início do incêndio.

Elas contaram que umas “velinhas de aniversário”, colocadas em garrafas de champanhe, tocaram de raspão o teto.

“Segundos depois, todo o teto estava queimando”, disse uma delas ao canal francês, calculando que no local devia haver cerca de 200 pessoas, a maioria com idades entre 15 e 20 anos.

“Estou em choque”, disse Alexis Laguerre à emissora pública suíça RTS.

O jovem, de 18 anos, contou que passava em frente ao bar com um grupo de amigos quando viram as chamas e a fumaça, e avisaram a polícia.

“As pessoas corriam através das chamas… Tinha gente tentando abrir as janelas com cadeiras”, contou.

O incêndio encheu os hospitais do cantão de Valais, que declararam estado de emergência. Muitos afetados foram levados para hospitais de outras regiões da Suíça.

A promotora-geral do cantão, Béatrice Pilloud, informou que são mobilizados recursos para “identificar as vítimas e entregar seus restos mortais às famílias o quanto antes”.

“Este trabalho pode durar vários dias”, completou Gisler.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse estar “profundamente triste” após o incêndio e afirmou no X que suas equipes estavam em contato com as autoridades suíças para oferecer assistência.

– ‘Gritos de ajuda’ –

Horas após o incidente, ainda havia ambulâncias estacionadas em frente ao bar, cujas janelas estavam quebradas. A imprensa local descreveu “um cheiro de queimado ainda no ar”.

A imprensa local sugere que o fogo pode ter começado com artefatos de pirotecnia durante um show, mas a polícia indicou que a causa era desconhecida.

“Como estão as coisas, nos inclinamos pela teoria de um incêndio”, afirmou Pilloud, destacando que está “absolutamente” descartado que tenha se tratado “de um ataque terrorista”.

Alex, um jovem de 21 anos, contou à emissora RTS que chegou ao local da tragédia logo após ouvir uma forte explosão.

Em meio a um forte cheiro de gás e plástico queimado, ele disse que viu as pessoas correndo para fora do bar com queimaduras, “pedindo ajuda aos gritos”.

Segundo relatou, foi nesse momento que ele lembrou que o bar tem apenas uma escada muito estreita que liga o andar térreo com o subsolo, o que o fez temer que muita gente tivesse ficado presa.

“Sinto calafrios só de pensar”, comentou.

