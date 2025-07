Incêndio que queimou 3.300 hectares no nordeste da Espanha é estabilizado

Os bombeiros conseguiram estabilizar, nesta quarta-feira (9), o incêndio que devastou cerca de 3.300 hectares perto de Tarragona, no nordeste da Espanha, desde segunda-feira, e as autoridades suspenderam grande parte do confinamento que afetava aproximadamente 18.000 habitantes.

“O incêndio do Baixo Ebro foi estabilizado”, indicaram os bombeiros da região da Catalunha em um comunicado no início da tarde.

No entanto, as tarefas de extinção ainda continuavam em alguns pontos quentes, com cem equipes terrestres e 17 equipes aéreas ainda mobilizadas, acrescentaram.

“Apesar da estabilização do incêndio, o confinamento dinâmico em Pauls e dois fechamentos de estradas serão mantidos”, afirmaram em nota.

Após uma noite favorável, a Proteção Civil havia informado pela manhã o fim do confinamento para os municípios impactados pelas chamas, que afetaram cerca de 18.000 pessoas, com exceção de Pauls.

De acordo com dados provisórios dos Agentes Rurais, o incêndio, que se espalhou com velocidade preocupante desde segunda-feira – impulsionado inicialmente por ventos intensos -, devastou uma área de cerca de 3.300 hectares nesta área no interior da Catalunha.

Deste total, 1.125,88 hectares estão no Parque Natural Els Ports, uma das principais preocupações dos bombeiros nas primeiras horas.

As autoridades agora tentam determinar a causa do incêndio.

Há vários dias, a Espanha enfrentam temperaturas sufocantes que secaram o solo e aumentaram o risco de incêndios.

De acordo com o Sistema Europeu de Informações sobre Incêndios Florestais (Effis), 21.000 hectares já foram queimados no início do verão de 2025.

