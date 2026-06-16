The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sessão para adicionar tópicos ao seu feed.

Inscreva-se agora
Lista de favoritos

Inicie sessão para adicionar artigos à sua lista guardada.

Inscreva-se agora
Democracia suíça
Guerras da informação
Democracia digital
Eleições globais
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters

Irã insiste que acabar com a guerra no Líbano é parte fundamental do acordo com EUA

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
3 minutos

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou nesta terça-feira (16) que acabar com a guerra no Líbano, assim como em todos os fronts, é “a questão mais importante” do acordo com os Estados Unidos.

“Do nosso ponto de vista, há duas partes neste memorando: de um lado, Estados Unidos e Israel, e do outro, Irã e Hezbollah”, o partido‑milícia libanês patrocinado por Teerã, destacou Araghchi em uma entrevista coletiva diante de diplomatas estrangeiros, transmitida pela televisão.

“Esta é, talvez, a questão mais importante do memorando: a declaração de um fim imediato e permanente da guerra em todos os fronts, incluindo o Líbano”, disse o ministro iraniano.

Araghchi enfatizou que “pôr fim à guerra no Líbano é parte inseparável do fim completo da guerra”. 

Na segunda-feira, Washington e Teerã anunciaram um memorando de entendimento para acabar com a guerra, iniciada em 28 de fevereiro com o ataque conjunto dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

O Líbano foi arrastado para o conflito quando, em 2 de março, o Hezbollah começou a lançar projéteis contra Israel, em solidariedade ao Irã, cujo líder supremo, Ali Khamenei, morreu dois dias antes nos bombardeios de Israel e dos Estados Unidos.

Israel respondeu com uma campanha em larga escala de ataques aéreos, uma invasão terrestre que prossegue e a destruição de diversas localidades no sul do Líbano. 

Araghchi destacou que o fim da guerra não será completo “sem uma retirada das forças israelenses dos territórios que ocuparam neste conflito”.

“Qualquer ataque militar por parte do regime sionista contra o Líbano, de agora em diante, e a ocupação contínua de territórios libaneses a partir de agora serão considerados uma violação do memorando de entendimento”, explicou o ministro iraniano.

O primeiro‑ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que as forças de seu país permanecerão no Líbano, e também em Gaza e na Síria, “pelo tempo que for necessário”. O líder conservador enfrenta eleições neste ano.

O Hezbollah afirmou na segunda‑feira que “repeliu”, com foguetes e drones, os soldados israelenses que tentavam avançar em uma área do sul do Líbano, perto da cidade de Nabatiyeh. 

O acordo entre Irã e Estados Unidos deve ser assinado na próxima sexta‑feira na Suíça. 

O governo iraniano será representado pelo principal negociador do país e presidente do Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, confirmou nesta terça‑feira o vice‑chanceler Majid Takht Ravanchi. Ele também revelou que os Estados Unidos serão representados pelo vice‑presidente JD Vance.

Araghchi acrescentou, durante a sessão informativa com diplomatas estrangeiros, que as negociações sobre um acordo relativo ao programa nuclear iraniano e à suspensão das sanções começarão após a assinatura do acordo.

rkh-mz/avl/arm/fp

Mais lidos

Os mais discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR