Irmãos são condenados no Uruguai por tráfico de cálculos biliares bovinos para a Ásia

A Justiça uruguaia condenou à prisão nesta semana dois irmãos pelo tráfico do Uruguai para Hong Kong de cálculos biliares bovinos, mais valorizados do que o ouro na indústria farmacêutica, informaram fontes policiais e judiciais.

Um homem de 50 anos foi condenado a 2 anos e 1 mês de prisão por contrabando e lavagem de dinheiro, enquanto sua irmã, de 48 anos, foi condenada a 18 meses de prisão por assistência na lavagem de dinheiro, que cumprirá em regime de condicional, segundo a sentença judicial de 16 de setembro e informações da Interpol às quais a AFP teve acesso.

Segundo a acusação, datada de maio, o homem admitiu que desde 2020 havia adquirido de forma ilícita cálculos biliares bovinos de matadouros localizados em cinco departamentos do Uruguai: Canelones, Montevidéu (sul), Durazno (centro), Salto e Paysandú (noroeste).

Ele contou que ia aos frigoríficos com seu pai, já falecido, onde eram atendidos pelos donos ou por encarregados. Ali, recebiam o produto, que pesavam em uma balança de precisão e pagavam em dinheiro entre 198.000 e 200.000 dólares o quilo (aproximadamente R$ 1 milhão a R$ 1,08 milhão, na cotação atual). A título de comparação, o quilo do ouro é negociado atualmente a 83.000 dólares (R$ 449,7 mil).

Segundo a acusação, em seguida os cálculos eram enviados por encomenda por meio da empresa internacional DHL, de acordo com a qual as compradoras eram duas empresas de Hong Kong, identificadas com as iniciais H. H. L. e H. T. B. T. C., que pagavam mediante transferência para contas bancárias no Uruguai. O lucro com o negócio era de aproximadamente 8.000 dólares (R$ 43.000) por quilo, segundo dados da investigação.

Os documentos judiciais mostram que o uruguaio condenado recebeu nos últimos anos mais de 3,2 milhões de dólares (R$ 17,3 milhões) em transferências bancárias das duas empresas de Hong Kong. Outros 188.000 dólares (R$ 1,01 milhão) entraram na conta da sua irmã. Os dois tiveram confiscados um veículo e um imóvel em Montevidéu, avaliados em aproximadamente 2,5 milhões de dólares (R$ 13,5 milhões).

Os cálculos biliares do gado, encontrados ocasionalmente nas vesículas dos animais duramente o processamento da carne, são muito apreciados na Ásia, onde são usados na elaboração de fármacos, por suas propriedades calmantes, antipiréticas e anti-inflamatórias.

