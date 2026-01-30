Israel anuncia reabertura limitada da passagem de fronteira de Rafah a partir de domingo

Israel anunciou, nesta sexta-feira (30), que a passagem de fronteira de Rafah, entre a Faixa de Gaza e o Egito, será reaberta no domingo (1º) para permitir a passagem limitada e controlada de pessoas.

Este posto é o único ponto de entrada e saída entre a Faixa de Gaza e o mundo exterior que não passa por Israel. Está localizado na área controlada pelo Exército israelense desde sua retirada no início do cessar-fogo, que entrou em vigor em 10 de outubro, após mais de dois anos de guerra contra o movimento islamista palestino Hamas.

“Em conformidade com o acordo de cessar-fogo e a diretriz política, a passagem de Rafah será aberta neste domingo em ambos os sentidos, permitindo apenas a circulação de pessoas”, afirmou em comunicado o Cogat, órgão do Ministério da Defesa israelense responsável pelos assuntos civis nos territórios palestinos ocupados.

“A entrada e a saída da Faixa de Gaza pela passagem de Rafah serão autorizadas em coordenação com o Egito”, sujeitas à prévia autorização de segurança de Israel, “e sob a supervisão da missão da UE”, acrescentou o Cogat.

Apenas os palestinos “que deixaram Gaza durante a guerra” poderão retornar, especificou o comunicado.

A missão da UE será responsável pela identificação e triagem na passagem de Rafah, e o aparato de segurança israelense completará o monitoramento em um corredor localizado “em uma área sob controle” do exército, afirmou a organização.

– Pedem passagem de “material humanitário” –

A ONU manifestou a expectativa de que haja uma abertura para o trânsito de mercadorias, “essencial para aumentar o volume de material humanitário que entra em Gaza”, segundo Farhan Haq, porta-voz do secretário-geral, António Guterres.

A presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), Mirjana Spoljaric, apelou nesta sexta-feira, em um comunicado, para que se “melhore urgentemente a dramática situação humanitária em Gaza”.

O anúncio de Israel está longe de satisfazer as demandas do Hamas e da ONU.

Uma dezena de países, entre eles França, Canadá e Reino Unido, instaram na quarta-feira Israel a permitir a entrada “sem entraves” de ajuda humanitária em Gaza.

A reabertura de Rafah também deve permitir a chegada dos membros do Comitê Nacional para a Administração de Gaza (NCAG, na sigla em inglês), encarregado de administrar o território durante um período de transição, no âmbito do plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para pôr fim à guerra nesse território.

— Segunda fase —

Apesar das acusações mútuas de violar o acordo, Washington anunciou em meados de janeiro a passagem para a segunda fase do cessar-fogo, que conta com o apoio do Conselho de Segurança da ONU.

Ela prevê, em particular, o desarmamento do Hamas, a retirada progressiva do Exército israelense, que ainda controla mais da metade do território, e o envio de uma força internacional de estabilização.

“Muitas pessoas dizem que nunca vão se desarmar (mas) parece que vão se desarmar”, declarou Trump na quinta-feira sobre o Hamas, que ainda não havia reagido a essas declarações até sexta-feira.

Mas, em um novo incidente entre as duas partes, o Exército israelense anunciou nesta sexta-feira ter realizado ataques aéreos antes do amanhecer na região de Rafah.

Três “terroristas” morreram após sair de “infraestruturas subterrâneas”, e as forças israelenses “prosseguem as buscas no setor com o objetivo de eliminar” outros cinco identificados com eles.

