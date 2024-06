Keir Starmer, trabalhista de berço que se aproxima do poder

Keir Starmer, que mudou os rumos do Partido Trabalhista para aproximá-lo de posições mais centristas, aparece como o grande favorito para ocupar o cargo de próximo primeiro-ministro britânico e acabar com 14 anos de governos conservadores.

Todas as pesquisas apontam como o vencedor nas eleições de 4 de julho este homem que assumiu as rédeas do partido há quatro anos e que herdou o primeiro nome de Keir Hadie, fundador e primeiro líder do Partido Trabalhista no início do século XX.

O político de 61 anos sucedeu Jeremy Corbyn, defensor de uma ideologia mais esquerdista, como líder do partido em abril de 2020, após um grave revés trabalhista nas eleições legislativas de 2019.

Após esse fracasso, Starmer mudou o rumo do partido, afastando-a das teses mais radicais de Corbyn. Desse modo, começou a subir nas pesquisas para futuras eleições.

A vantagem dos trabalhistas sobre os conservadores superou 20 pontos nos últimos meses, apesar de ter recuado em algumas promessas.

– Entrada tardia na política –

Starmer prometeu em 2021 que investiria cerca de 28 bilhões de libras (35,3 bilhões de dólares) por ano em energia renovável se chegasse ao poder, um compromisso que mais tarde reconheceu ser inatingível.

“Os conservadores destruíram a economia e não será possível cumprir o compromisso de 28 bilhões de libras por ano”, disse ele em fevereiro de 2024 ao retirar essa promessa.

O candidato a governar o Reino Unido entrou pela primeira vez no Parlamento britânico, pelo artido Trabalhista, depois de ter sido eleito pelos bairro londrino de Holborn e Saint Pancras em 2015.

Ele, portanto, entrou tarde na política, aos 52 anos. Uma idade em que o ex-líder trabalhista Tony Blair deixou de ser o líder do partido.

Mas a sua ambição de voar alto na política ficou clara desde o início, quando era perguntado sobre como gostaria de ser lembrado.

“Como alguém que teve um governo trabalhista ousado e reformista. Como um grande pai e amigo”, resumiu em entrevista.

E o sonho de chegar a Downing Street, residência oficial do primeiro-ministro, pode acontecer em breve.

Grande fã de futebol, praticou o esporte como amador, como meio-campista e é torcedor do Arsenal. Nascido no bairro londrino de Southwark, no sul da cidade, estudou Direito na Universidade de Leeds e continuou sua formação como advogado em Oxford.

– Confiança em si mesmo –

Confiante em todas as áreas, Starmer afirmou certa vez que derrotaria Boris Johnson, ex-primeiro-ministro conservador, se os dois se encontrassem em uma partida de futebol.

Em outra entrevista, ele foi questionado sobre qual é o seu principal medo. E respondeu: “a derrota”.

“Detesto perder, principalmente no futebol e na política. Jogo futebol toda semana, no meio do campo, comandando. Muita gente fala que o importante é participar. Não sou dessa opinião. O que conta é vencer”, afirmou.

Se assumir o principal cargo político do país, Keir Starmer seria o primeiro vegetariano a ocupar a função.

Advogado de grande reputação, conheceu a esposa, Victoria, com quem tem dois filhos, por motivos de trabalho, já que ela também se dedica à advocacia.

“Estávamos trabalhando juntos em um caso e tive a audácia de questionar parte do trabalho que estava fazendo. Então a primeira opinião dela sobre mim foi contar aos amigos ‘quem eu pensava que era'”, explicou ele em entrevista.

O sobrenome Starmer tem origem no nome de uma pessoa cuja personalidade ou aparência lembra uma estrela (Star em inglês). Depois de quase uma década e meia de domínio conservador, Starmer pode ser a nova estrela do Partido Trabalhista.

