Mais de mil voos são cancelados nos EUA por clima invernal

afp_tickers

2 minutos

As companhias aéreas cancelaram cerca de 1.500 voos nos Estados Unidos nesta sexta-feira (26), em plena temporada de viagens de Natal, com alertas sobre uma forte tempestade de inverno e a previsão de intensas nevascas nas regiões do centro-oeste e nordeste do país.

Mais de 40 milhões de americanos estavam sob avisos de tempestade de neve ou alertas meteorológicos no dia seguinte ao Natal. Outros 30 milhões enfrentavam alertas de inundações e tempestades na Califórnia, onde um rio atmosférico provocou um dilúvio.

Nova York se prepara para receber até 25 centímetros de neve durante a noite, a pior nevasca em quatro anos. O clima frio pode persistir ao longo do fim de semana na maior cidade do país.

Pelo menos, 1.490 voos haviam sido cancelados e 5.900 estavam atrasados até as 18h30 (horário de Brasília) desta sexta-feira, segundo o site FlightAware, que informou que os aeroportos de Nova York e Chicago estavam entre os mais afetados.

De acordo com o FlightAware, os aeroportos da região de Nova York registraram 850 cancelamentos.

Também foram emitidos alertas meteorológicas para os estados de Pensilvânia, Nova Jersey e Connecticut, bem como para partes de Michigan, Massachusetts e Rhode Island.

O Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, na sigla em inglês) previu nevascas na região superior dos Grandes Lagos, que devem rumar para o nordeste.

“As condições das estradas serão perigosas para quem estiver voltando das férias”, alertou o órgão.

O prefeito de Nova York, Eric Adams, emitiu um alerta de tempestade de inverno e informou que equipes municipais foram mobilizadas para limpar as vias.

“Todos os nova-iorquinos devem se preparar: evitem dirigir, se possível, e reservem mais tempo para o transporte público”, disse Adams.

Por sua vez, a Califórnia, no outro extremo do país, registrou fortes chuvas esta semana, mas o NWS prevê uma redução das precipitações nos próximos dias.

O forte temporal e as inundações subsequentes levaram ao fechamento do aeroporto de Santa Bárbara, a noroeste de Los Angeles. Contudo, na manhã desta sexta, após as equipes passarem a noite toda removendo água das pistas, as autoridades anunciaram sua reabertura.

aha/bgs/db/mvl/mel/lm/mvv/rpr