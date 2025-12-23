Martha Stewart se junta a Snoop Dogg e Modric como acionista do clube galês Swansea

A empresária bilionária americana Martha Stewart se tornou acionista minoritária do Swansea City, clube galês que disputa a Championship (a segunda divisão do futebol inglês).

Stewart, ícone do ‘lifestyle’ se junta ao rapper Snoop Dogg e ao meio-campista croata Luka Modric como investidores de destaque na modesta equipe galesa.

A apresentadora de televisão e autora, de 84 anos, assistiu à vitória do Swansea contra o também galês Wrexham na sexta-feira.

“Tenho certeza de que muitos de vocês viram que Martha Stewart estava entre os presentes [na sexta-feira]”, disseram os proprietários majoritários do Swansea, Brett Cravatt e Jason Cohen.

“Martha é uma amiga próxima de Snoop Dogg e compareceu ao jogo contra o Wrexham como nossa convidada. Temos o prazer de confirmar que Martha, que construiu uma longa e bem-sucedida carreira como a principal especialista em casa e estilo de vida dos Estados Unidos, se juntou a Snoop e Luka Modric como acionista minoritária do nosso clube de futebol.”

O Swansea busca melhorar a imagem do clube e gerar maior receita, o que permitiria investir mais em novas contratações, cumprindo as regulamentações de lucratividade e sustentabilidade.

“Estamos muito entusiasmados em dar as boas-vindas a Martha, e sabemos que ter assistido à partida de sexta-feira à noite pessoalmente só aumentou o seu entusiasmo e as suas expectativas em fazer parte do Swansea City”, disseram Cravatt e Cohen.

O Swansea está atualmente na 19ª posição da segunda divisão inglesa e vai enfrentar o líder da liga, o Coventry, na sexta-feira (26).

