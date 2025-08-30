The Swiss voice in the world since 1935

Milhares protestam contra ações de Israel em Gaza à margem do Festival de Veneza

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
3 minutos

Milhares de pessoas protestaram neste sábado (3) para denunciar as ações do Exército israelense na Faixa de Gaza à margem do Festival de Cinema de Veneza.

Organizada por grupos políticos de esquerda da região de Veneza, a manifestação começou no início da tarde, a poucos quilômetros do festival, onde estrelas como George Clooney, Julia Roberts e Emma Stone desfilaram pelo tapete vermelho nos últimos dias.

Vários artistas expressaram apoio aos palestinos nos últimos dias na Mostra, como a diretora marroquina Maryam Touzani e seu marido, o cineasta Nabil Ayouch, que exibiram um cartaz com a frase “Stop the genocide in Gaza” (“Parem o genocídio em Gaza”) na sexta-feira à noite no tapete vermelho.

Na quinta-feira, o diretor grego Yorgos Lanthimos usou um broche com as cores da bandeira palestina durante a coletiva de imprensa de apresentação de seu longa-metragem “Bugonia”.

No início do festival, um coletivo fundado por 10 cineastas italianos independentes, chamado ‘Venice4Palestine’ (V4P), fez um apelo por condenação à guerra na Faixa de Gaza, desencadeada pelo ataque do movimento islamista palestino Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023.

Em uma carta aberta, o coletivo pediu que o festival não vire “uma tribuna triste e vazia” e “adote uma posição clara e sem ambiguidades”.

O V4P afirma que sua carta reuniu 2.000 assinaturas, incluindo nomes de destaque do cinema internacional, como Guillermo del Toro, Todd Fields, Michael Moore e Ken Loach.

“O objetivo da carta era colocar Gaza e a Palestina no centro da atenção pública em Veneza e foi isso que aconteceu”, declarou à AFP Fabiomassimo Lozzi, um dos fundadores do coletivo. 

O diretor da Mostra, Alberto Barbera, respondeu no dia da abertura do festival que “a Bienal não adota posições políticas diretas”, mas se declarou sensível à situação dramática em Gaza.

Na próxima quarta-feira, a Mostra de Veneza exibirá “The Voice of Hind Rajab”, dirigido pela franco-tunisiana Kaouther Ben Hania. O filme conta a história real de uma menina palestina assassinada em janeiro de 2024 pelas forças israelenses ao lado de seis parentes quando a família tentava fugir da Cidade de Gaza. 

A gravação da ligação em que Hind Rajab pedia ajuda, usada no filme, causou grande comoção em todo o mundo quando foi divulgada.

adp-agu/mch/jvb/meb/fp

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Como você vê o futuro do seu continente?

Alguns povos ao redor do mundo acreditam no progresso constante de seus países. Mas isso é verdade?

Participe da discussão
33 Curtidas
24 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Marc Leutenegger

Você já sentiu falta de moradia e aluguéis caros?

Na Suíça, falta moradia e os aluguéis disparam. A imigração cresce, mas a construção não acompanha. Gentrificação avança e a crise habitacional se agrava. Acontece o mesmo onde você vive?

Participe da discussão
60 Curtidas
66 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
31 Curtidas
59 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR