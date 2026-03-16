Crise de moradia na Suíça se agrava e atinge até a classe média

Os potenciais inquilinos enfrentam a maior escassez desde 2014. Keystone-SDA

A escassez de habitação acessível continua a piorar no país. Especialistas alertam que o desequilíbrio entre oferta e demanda deve persistir em 2026, dificultando a busca por moradia, sobretudo nas grandes cidades e em regiões turísticas.

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Com base nas tendências dos últimos anos, o Departamento Federal de Habitação (DFH) também duvida que a oferta e a demanda por moradia voltem a se equilibrar ainda neste ano.

“A melhora da situação para quem procura moradia depende essencialmente do crescimento no número de domicílios. Em 2026, espera-se que esse aumento fique em uma faixa semelhante à do ano anterior”, explicaram especialistas do órgão.

Esse fenômeno está tornando cada vez mais difícil encontrar moradia a preços acessíveis, especialmente para famílias de baixa e média renda, tanto em áreas urbanas quanto em regiões de montanha. As áreas consideradas mais críticas são Zurique, Genebra, Lucerna, Zug, St. Moritz, Chur e a região de Interlaken-Zweisimmen.

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Por outro lado, famílias que já vivem há mais tempo em seus imóveis se beneficiaram do efeito estabilizador da queda nos custos de financiamento sobre os aluguéis de contratos existentes, o que também influenciou as despesas com serviços e encargos.

O acesso à casa própria continua limitado. Apenas algumas regiões ainda oferecem essa possibilidade para famílias de classe média baixa. Já as famílias de classe média alta começam a esbarrar no limite de sua capacidade financeira em regiões como o Lago Léman, a área de Zurique e o cantão de Basileia-Campo.

Adaptação: Fernando Hirschy

Mostrar mais Debate Moderador: Marc Leutenegger Você já sentiu falta de moradia e aluguéis caros? Na Suíça, falta moradia e os aluguéis disparam. A imigração cresce, mas a construção não acompanha. Gentrificação avança e a crise habitacional se agrava. Acontece o mesmo onde você vive? Participe da discussão 72 Curtidas Visualizar a discussão

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