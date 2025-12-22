Morre o cantor britânico Chris Rea aos 74 anos

O cantor britânico Chris Rea, conhecido por seus sucessos “The Road to Hell”, “Josephine” e “Driving Home For Christmas”, morreu aos 74 anos, anunciou sua família à imprensa britânica nesta segunda-feira (22).

“É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de nosso amado Chris”, disse sua família em um comunicado, acrescentando que “ele faleceu pacificamente hoje [segunda-feira] no hospital após uma breve doença”.

Uma mensagem semelhante foi publicada na conta oficial do cantor no Instagram, sob uma foto dele tocando violão.

Nascido em 1951 em Middlesbrough, no norte da Inglaterra, em uma família de ascendência italiana e irlandesa, Chris Rea começou sua carreira na década de 1970.

Seu álbum de estreia, “Whatever Happened to Benny Santini?”, lhe trouxe reconhecimento no Reino Unido e nos Estados Unidos, onde a canção “Fool (If You Think It’s Over)” lhe rendeu uma indicação ao Grammy.

Misturando pop, blues e rock com melodias cuidadosamente elaboradas, Chris Rea, com sua voz rouca, criou vários sucessos como “The Road to Hell” e “Josephine”, ou a canção lançada em 1986 que se tornou um clássico natalino no Reino Unido, “Driving Home for Christmas”.

Este astro do pop-rock inglês gravou mais de vinte álbuns originais ao longo de uma carreira de quarenta anos, dois dos quais, “The Road to Hell” (1989) e “Auberge” (1991), alcançaram o primeiro lugar no Reino Unido.

Lutando contra o câncer, ele passou por uma cirurgia de remoção do pâncreas em 2001 e sofreu um AVC em 2016.

Pouco midiático, este entusiasta do automobilismo lançou uma coletânea natalina, “The Christmas Album”, no início deste ano.

“A música de Chris foi a trilha sonora de muitas vidas e seu legado viverá por meio das canções que ele deixa”, disse sua equipe em uma mensagem publicada nas redes sociais do cantor.

Rea frequentemente falava sobre sua relação difícil com a fama.

“O mundo do entretenimento não me interessa; na verdade, se dependesse de mim, eu preferiria permanecer nas sombras tocando violão e compondo para outros do que estar sob os holofotes”, declarou ele em 1990.

