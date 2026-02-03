Musk funde xAI com SpaceX em tentativa de desenvolver datacenters espaciais

Elon Musk anunciou nesta segunda-feira (2) a fusão de sua empresa aeroespacial SpaceX com sua companhia de inteligência artificial xAI com o objetivo, entre outras coisas, de seguir adiante com seu projeto de construir centros de dados na órbita da Terra.

A operação combina as capacidades de lançamento de foguetes da SpaceX com a tecnologia de IA da xAI para criar o que Musk descreveu como “o motor de inovação verticalmente integrado mais ambicioso dentro [e fora] da Terra”, segundo um comunicado.

A fusão acontece no momento em que o financiamento para a expansão da IA, impulsionada pelas grandes empresas tecnológicas, começa a mostrar sinais de tensão.

Musk disse que a SpaceX planeja lançar uma constelação de satélites que funcionem como datacenters em órbita, aproveitando a energia solar no espaço para atender à demanda crescente de eletricidade para o processamento da inteligência artificial.

“Ao aproveitar diretamente uma energia solar quase constante, com custos mínimos de operação e manutenção, esses satélites vão transformar nossa capacidade de escalar a computação”, acrescentou Musk.

A SpaceX pretende lançar um milhão de satélites que operem como centros de dados utilizando seu foguete Starship. Segundo a empresa, o foguete logo alcançará o ritmo de um lançamento por hora com 200 toneladas de carga útil por voo.

O comunicado não revela os termos financeiros da operação.

Esta fusão interliga ainda mais o vasto império empresarial de Musk, que já inclui a montadora Tesla e a plataforma de mídia social X, anteriormente conhecida como Twitter.

